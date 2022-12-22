內蒙古再驚現巨大發光體！拖着尾巴外形不斷變化 多地皆有人目擊
撰文：中天新聞網
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大陸內蒙古鄂爾多斯、呼和浩特等地19日夜空不約而同橫空出現一個巨大發光物體，據報當地氣象局工作人員及天文專家一致猜測這不是自然景觀或天氣現象。有網友表示在光體消失後聞到「放煙火之後留下的硫磺味」，氣象局則推測這是發射人造衛星產生的景象。
綜合陸媒報導，這個巨大光體出現在19日晚間6時20分左右，像某種東西發射至空中隨即向地面掉落，同時外形不斷變化，初始像氣球或蝌蚪狀頭大尾小，接著變成倒立傘狀，從別的角度看又像是發光的大鳥俯地而衝。
點圖放大看看在不同地區拍到的影像：
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光體巨大無比，最後化成藍綠色片狀消失在天空。網友表示這次的景象特別清晰，在內蒙古的鄂爾多斯、呼和浩特、巴彥淖爾、鄂托克旗等地都看得到。
據悉今年已有多次神秘光體出沒紀錄，報導引述網友留言稱11月底蘇州就同時出現過數個發光體，在甘肅蘭州也有發現，甚至南邊廣州、浙江等地，從南到北都有目擊紀錄。
各地目擊影片在網路引起熱議，眾人猜測是火箭發射後的軌跡雲，或是太空船返航回地球、太空隕石墜落地球摩擦起火，甚至也有人猜測是中段反導攔截試驗或其他重大試驗等等。無論是哪種猜測，大陸官方尚未予否認或說明。
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