慕尼黑會議｜傅瑩：美國逢中必反　恐懼全球主導地位受挑戰

第59屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）於2月19日落幕，當日有份參與的中國外交部前副部長傅瑩其後撰文，分享她對該會議的感受。她說，這次會議在俄烏戰事一周年的背景下，變成西方國家表達情緒和態度的場所，且形容美方與會者「逢中必反」，因為美國害怕中國挑戰其全球主導地位。



內地媒體《澎湃新聞》於23日發表題為〈傅瑩：對2023年慕安會的三點印象〉的文章。傅瑩在文中表示，印象中該會議是個辯論和研討的平台，但今年在俄烏戰事將滿一周年的背景下，變成西方國家表達情緒和態度的場所，「前幾年『西方的缺失』之類的迷離情緒完全被抗俄的亢奮言論所取代。」

不過，美歐的激動情緒對於第三方國家，也即廣大發展中國家，缺乏共情力。她指出，這些發展中國家更關心的是其面臨的糧食和能源短缺等問題，同時也希望烏克蘭危機能得到和平解決，「對歐美只講打到底、不談如何實現和平表達了不同的觀點。」

中美關係變脆弱

傅瑩又指，中美氣球風波後，兩國關係變得脆弱，「在慕安會上可以強烈感受到美國對華政策調整帶來的影響。美方與會者可以說是『逢中必反』，中國的意識形態、經濟政策、對俄關係等無一不成為他們指責的標靶。」

而她認為，美國改變對華態度和政策的根本原因在於，對快速成長為世界大國的中國產生了深深疑慮甚至恐懼，害怕中國擁有更多世界權力，從而挑戰美國的全球主導地位。

中歐需要溝通

傅瑩又稱，這次交流可以感到歐洲人對中國的誤解在加深，而這最主要的原因是，當歐洲因烏克蘭問題陷入深深的安全危機感之時，對中國態度和政策缺乏了解，「確實，中歐關係中有些矛盾看似死結，但既然是結，就有解兒，關鍵在於能否誠懇相待、坦誠溝通並付諸行動。正如習近平主席講的，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方努力維護好、發展好。」