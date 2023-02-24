宣明會：83%受訪烏克蘭兒童非常憂慮人身安全

烏克蘭衝突一周年，世界宣明會在受衝突影響的城市赫爾松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）及第聶伯羅（Dnipro）進行評估，結果顯示，當地兒童受到極嚴重的影響。



宣明會與烏克蘭的合作伙伴Arms of Mercy進行的最新評估顯示，在457名受訪兒童中，83%受訪兒童非常憂慮人身安全，逾三分之一的兒童將暴力列為他們的三大憂慮之一。

許多兒童失去家園，或不得不搬到更安全的地方；近半（47%）受訪兒童表示，他們的家園受到某程度的破壞。

「烏克蘭的兒童非常需要和平。」世界宣明會烏克蘭危機救援總監 Chris Palusky表示：「對於烏克蘭東部的許多兒童來說，這場衝突歷時不止一年，而是持續超過九年。」

自2022年2月以來，烏克蘭局勢迅速惡化。每天有近54名平民傷亡，超過1,700萬名烏克蘭人需要緊急人道援助。

宣明會的烏克蘭危機救援行動期望惠及超過90萬人。（宣明會）

烏克蘭官方的兒童保護機制因危機擴大、許多專業護理人員因自身安全而離開而不堪重負。此外，大量難民亦為兒童保護機制帶來巨大的壓力，社工和心理學家未有裝備好去應對飽受創傷的難民家庭和兒童的新增需求。

Chris Palusky續指：「兒童苦苦掙扎，疲於應對各種創傷。根據其他受衝突影響兒童和家庭的經驗，我們預料烏克蘭有超過150萬名兒童可能會因他們在衝突期間的經歷，而患上抑鬱症、焦慮症、創傷後遺症（PTSD）、躁狂抑鬱症或精神分裂症。他們的家人正面對衝突為財政帶來的影響，無力再負擔生活各種開支。逾半（53%）兒童非常擔心出行受限制。教育是讓兒童感覺生活重回正軌的重要元素，然而，目前幾乎不可能實現。當地經常停電、發出空襲警報，同樣令兒童難以上學，他們在地堡避難，也很難上網課。」

Chris Palusky補充：「給予兒童生活重回正軌的感覺非常重要，衝突各方必須尊重並遵守國際人道法和國際人權法。沒有和平，烏克蘭的兒童將繼續在精神和身體方面付出沉重的代價。」

宣明會的烏克蘭危機救援行動期望惠及超過90萬人，向他們提供救援物資及援助、保護，以及精神健康、社會心理和教育服務。

了解宣明會的「守護脆弱孩子」工作：https://www.worldvision.org.hk/our-work/childhood-rescue/refugee/articles/ukraine-long-term-goal



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