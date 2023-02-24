俄烏戰爭一周年︱巴黎鐵塔亮燈　俄駐英使館門前現巨型烏克蘭國旗

法國巴黎埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）在俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，亮起了代表烏克蘭國旗的藍黃兩色燈光，以示支持烏克蘭。



烏克蘭在世界各地的盟友也準備為這場戰爭舉行活動。在英國首都倫敦，民眾聚集在特拉法爾加廣場（Trafalgar Square）為烏克蘭舉行守夜，以紀念烏克蘭戰爭爆發一周年。

綜合法新社和路透社報道，星期四（2月23日）夕陽落下後，埃菲爾鐵塔立即點亮藍黃色燈光，鐵塔上端散發藍色光芒，鐵塔下端被黃色燈光照耀，塔頂白色光速持續旋轉。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）以烏克蘭語發了一條「烏克蘭榮耀！」的推文。

法國國防部上周說，總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾為烏克蘭提供的第一批AMX-10裝甲車將在幾天內交付。

俄駐英使館外馬路繪製巨型烏克蘭國旗

同一天，英國一群活動人士在俄羅斯駐倫敦大使館外的道路上，傾倒了數百升黃色和藍色油漆，繪製成一面巨大的烏克蘭國旗。

一個名為「驢子帶領」（Led By Donkeys）的活動組織阻斷交通後，用手推車和刷子在馬路上倒了300多升油漆，畫了一個佔地500平方米的烏克蘭國旗。

俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，英國一群活動人士在俄羅斯駐倫敦大使館外的道路上，傾倒了數百升黃色和藍色油漆，繪製成一面巨大的烏克蘭國旗。

「驢子帶領」組織發表聲明說：「烏克蘭是一個獨立的國家，擁有所有的自決權。」

「出現在（俄羅斯總統普京的）駐倫敦大使館外的一面巨大烏克蘭國旗，將提醒他這點。」

莫斯科將入侵烏克蘭稱為「特別軍事行動」，稱是基於對俄羅斯安全的擔憂而採取這個軍事行動，並強調入侵烏克蘭的正當性。

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01影片：五分鐘看懂一年俄烏戰爭

本文獲《聯合早報》授權轉載

