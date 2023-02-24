日本溫泉旅館被揭嚴重違規　一年才換兩次水　含菌量超標3700倍

對於喜歡去日本的你，浸溫泉可能是一個很好的享受，但其實溫泉是一個必須妥善經營清潔的地方。日本有溫泉旅館近日爆出醜聞，福岡一間縣著名老字號溫泉旅館，被揭嚴重違反規則，原應該每週換一次水，卻變成1年才換水兩次，含菌量嚴重超標。



綜合日媒2月24日報道，為於福岡縣筑紫野市，名叫「二日市溫泉・大丸別莊」的溫泉旅館，被發現嚴重違規。事緣2022年8月有前往溫泉住宿的旅客患上退伍軍人病，當局調查發現旅館有設施含退伍軍人症菌量超標兩倍。

圖為二日市溫泉・大丸別莊的大樓，可見旅館裝潢漂亮。（日本電視台Youtube截圖）

大丸別莊後報告已按程序加以清潔改善，但縣政府在11月再度檢查的時候，才發現情況變本加厲，在其中一個樣本驗出的退伍軍人桿菌量甚至超標3700倍。經進一步調查發現旅館清潔操作嚴重違規：原規定旅館必須最少每週換一次水，卻變成1年才換水兩次，其他清洗工作同樣馬虎，且最少自2019年開始已經開始這樣。

大丸別莊自江戶時代1865年起已開始營業，昭和天皇亦曾造訪，是當地頗為有名的溫泉旅館。事件引起業界關注，當地政府正考慮予以處分。

退伍軍人病由退伍軍人桿菌引起，主要病徵為發燒、咳嗽、及胃腸道症狀，但免疫力較低患者可能會出現肺炎、神經損傷，甚至死亡。病菌好發在受污染的水源，欠缺清潔和消毒的水池、浴缸、大型空調的冷卻塔等。