2023松本清必買商品！盤點日本人最愛藥妝保養及零食（附優惠券）

2023年日本藥妝店松本清Matsumoto Kiyoshi的必買商品推薦來了！日本自由行觀光最不可少的就是到藥妝店掃貨了！各類型品項最齊全最新的松本清當然必逛，更別說還有超值優惠券，最高可享免稅10%+7％OFF的優惠！



小編幫大家整理出店家推薦、日本人之間熱門的34種人氣商品清單。每個商品都有幫大家拍下清楚的照片，因此不會日文也可以拿著文章的照片給店員看，就可以輕鬆找到商品囉~

快點把這篇必買商品清單，以及超值優惠券(折價券)保存下來吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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松本清優惠券下載

隨著觀光客自由行的開放，松本清也重新推出了超值優惠券，最高可享受免稅10%+7%的優惠。松本清優惠券使用方法: 結帳時出示護照及上述優惠券畫面給店員即可。

貼心小提醒: 可存下本文章結帳時出示，若擔心臨時沒有網路，亦可將優惠券畫面直接下載存檔。



小編這次到的是松本清池袋PART2店，整棟外觀以鮮明的黃色和螢光粉紅包覆，非常POP的風格，該店也還強調它們是「體驗型」的店舖，可以用AR擴增實境試妝、還有美妝導覽等新科技服務，逛起來特別地令人感到雀躍。從地下1樓到地上7樓共8層樓，能夠逛得非常盡興！

松本清必買人氣商品：清潔洗顏類

1. Bifesta強力卸睫毛膏

標榜能夠又濃又翹的睫毛膏雖然效果很好，但往往卻有個非常難卸的副作用。Bifesta這款長得就像睫毛膏的商品其實是專門用來對付難卸的睫毛膏，它含有5種美容保濕成分，卸睫毛還能順便保養睫毛唷！

2. LuLuLun毛孔洗面霜

以做面膜為愛美女孩所知的LuLuLun推出了新的商品線，這款洗面霜能夠吸附惱人的毛孔污垢、黑頭粉刺，讓皮膚變得乾淨好上妝

3. 樂敦MELANO CC洗臉乳

這個系列的商品使用了樂敦的獨家維它命滲透技術，而且除了維它命C還加了酵素，綿密的泡沬能將毛孔的髒東西清除得一乾二淨。便宜又好用，推薦給小資族！

4. PERFECT ONE FOCUS卸妝霜

不用挖棒，特殊的柔軟質地只要碰到手上就很快會變成液狀，因此很容易推到毛孔深處清潔角質，一瓶就有卸妝、洗臉、毛孔護理、角質保護、保濕、按摩按等六種功能，CP值超高。

5. CLAYGE炭洗顏霜

黏土成份加上炭和酵素，號稱能解決惱人的黑色素問題，除了有卸妝、洗臉、護角質等5種功效，它還特別適合有種假睫毛的人卸妝用，在女性雜誌LDK和美妝網LIPS上獲得極高評價。

松本清必買人氣商品：化妝品類

6. CANMAKE淚袋筆

日本女孩為什麼眼睛看起來有一雙會說話的大眼睛，因為她們會在眼下畫出臥蠶，讓眼睛看起來更大、眼神更動人。有偏黃和偏粉紅色2款，可依自己的膚色去選擇。

7. CANMAKE眼線膠筆

這款眼線膠筆標榜就像巧克力一樣滑順，只有一1.5mm細能夠填滿睫毛與眼瞼間的隙縫，連專業化妝師都愛用

8. TIRTIR氣墊粉底

最多可持續72小時不掉妝，遮瑕力超強可長時間擁有瓷器般美肌，成份對皮膚很好、不會造成刺激和負擔，皮膚敏感的人也能夠安心使用

9. BIDOL眼影

為AKB48的前成員吉田朱里的彩妝品牌，非常顯色，配色又很可愛，推薦上班族都要擁有一盤！

10. Kiss眼影膏

上班總是匆匆忙忙連化妝時間都不夠嗎？或是不太會化妝不懂怎麼配色眼影的話，Kiss的眼影膏只要輕輕一抺就能讓你的眼神變得非常有魅力。六種顏色質感都很好，可以多選幾色隨心情輪流使用。

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松本清必買人氣商品：保養品類

11. W/M AAA 乳液

松本清的自有品牌，這系列的價格雖便宜但品質非常地高，口碑非常好。使用對於美白非常有效果的高濃度菸鹼醯胺（維他命B3)，能滲透到乾燥肌中，讓皮膚能一整天保持水潤。

12. Ms.SYNERGY乳液/六合一凝膠

有著水滴般外型的乳液擺在架上非常地搶眼，一眼就能擊中女孩的心。它不但包裝漂亮，內容也很實在，含有CICA、W乳酸菌、維它命C誘導體等成份，有很好的保濕效果，重點是價格一點都不貴唷！

13. 雪肌精舒芙蕾精華乳液

應該很多人討厭講究保濕的乳液擦起來黏膩的感覺吧！這款乳液標榜「擦了就好像消失了一樣，但卻仍然有保濕力」，非常地神奇。如果你也是討厭乳液的人，不如從這款開始試試吧！

14. TRANSINO美白棒

保養品要出門總是非常不便，特別是昂貴的保養品很怕撞壞瓶子流出來，超級心疼！

這款做成棒狀的美白精華液解決了大家的困難，可以隨時帶著走做保養，讓肌膚擁有美白、恢復彈力，特別困難的部份如黑斑也可以重點加強使用。

15. ELIXIR化妝水

中價位怡麗絲爾是很受到各年齡層喜愛的保養品，期間限定的哆啦A夢化妝水瓶太可愛，不管平常有沒有在用這個品牌都要把它帶回家！

松本清必買人氣商品：面膜類

16. RECiPEO面膜

這是由高絲和松本清控股MatsukiyoCocokara共同研發的保養品，含有胺基酸、神經醯胺、玻尿酸鈉，3者一起發揮功能能給皮膚無比的滋潤！

17. 藥用LuLuLun

因為「藥用」所以包裝也像處方箋實在太可愛！有2款分別是針對敏感肌和痘痘肌使用的保濕面膜，能幫助抑制發炎和乾燥問題，皮膚狀況太差需要「急救」時很需要貼一片！

18. DERMA LASER VC 100

獲得LDK COSME OF THE YEAR2002第一名的面膜飽含了4種高濃度的維它命C，能照護毛孔、讓肌膚看起來有彈力又有透明感，在日本超級熱賣。

19. Saborino晨間/夜間面膜

超適合懶人用的一款面膜，只要在早上或睡前花5分鐘敷一下，不會黏膩讓皮膚感到負擔可以即刻上妝。一包大容量，每天敷也不心疼。

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松本清必買人氣商品：髮品

20. Fino護髮油

這款頭髮專用美容液能深入受損的髮絲內，集中修護，讓頭髮恢復柔柔亮亮閃閃動人。

21. Matomage瀏海膠水

有觀察日本女生妝髮的人一定會發現她們非常重視自己的瀏海，如何讓瀏海看起來自然不僵硬但又不會散掉呢？用這款秘密武器就對了，只要塗在額頭上就可以將瀏海固定住不會亂跑了！

22. &honey Matomake Stick

這支像是睫毛膏的小罐子被稱為是「碎髮和呆毛的救星」。髮根剛長出來的自然捲和綁頭髮時總是綁不上去而掉在脖子膀的小碎毛是否很惱人？用這支就可以讓你的頭髮固定住，而且不會僵硬！

23. 頭皮按摩刷

可別被尖尖刺刺的外形嚇到了，它按在頭皮上可是超舒服，這款矽膠刷能好好地按摩頭皮，不但能去除髒污也能按摩紓壓，日本女生幾乎人手一個！

24. 利尻昆布染髮劑

才剛染好沒多久但惱人的白髮又從根部跑出來，可以用這款染髮劑抺上去臨時遮蓋一下，就不用再整頭染過，而且用天然利尻昆布製作，不傷髮質

松本清必買人氣商品：藥品類

25. Matsu kiyo鼻炎藥

松本清自有品牌，鼻子過敏早晚鼻水流不停的人，或是有花粉症、鼻塞都適用，含有令人吃了不會想睡覺的成分，吃了可以安心去上班

26. LULU ATTACK IB ACE感冒藥

添加有對症狀嚴重的感冒有顯著效果的10種成分的綜合性感冒藥，對於喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽能快速舒緩。

27. FANCL速攻藍莓錠

有保養眼睛功能的藍莓維他命保養錠，經常使用電腦、滑手機、開車的人很需要補充。最近則是在粉絲界超紅，據說吃了之後去看演唱會看偶像更清楚(笑

28. feat． Bright C

含有維他命C、E、A、B1 、橄欖油、酪梨油等成分，每天吃一顆讓肌膚看起來更明亮有透明感，保存維他命的盒子是做成膠囊形狀的，非常可愛

29. SMART COLOR口罩

戴上去小臉效果，密合度高但是卻非常透氣，有多種顏色可選擇，現在幾乎是日本口罩族的最愛

30. 合利他命錠EX PLUS

幾乎是每個人到日本必買的藥品。它含有六大強效配方的醫療級B群，能夠改善眼睛疲勞、肩頸和腰背痠痛的問題

31. 大正口內炎貼紙

火氣大的時候口中難免會發炎破洞，這款用貼的口內炎藥品可以讓口內炎恢復得更快，也不會一直因為舌頭或口水碰到而感到疼痛

32. 太田胃散

家庭必備良藥！以前只有罐裝的，現在有攜帶型包裝很容易帶在身上，出門聚餐感到腸胃不適時就馬上來一包，疼痛脹氣症狀會感覺逐漸舒服

33. 百保能GOLD A感冒藥

這款也是家中必備！開始覺得有點要感冒時就趕快吃，粉狀的個別包裝也方便攜帶。

34. EVE止痛錠

在香港知名度極高的止痛藥，有分快速及強效等各種類型。但因為並非所有體質的人都適用止痛藥，服用前請詢問醫生。

松本清是不是太好買了！就算事前沒有計畫特別要買什麼，也可以當作發掘新事物來逛逛絕對會收獲滿滿。來日本旅遊時要買藥妝就來松本清吧！

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