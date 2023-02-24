日本DAISO12蚊店｜10強必買品醃蛋神器奪冠　半杯汁醃4蛋網民瘋搶

早前100円店DAISO JAPAN（12蚊店）公佈「DAISO商品總選2022」投票結果，近15萬8千網民投票選出50大商品，「醃蛋神器」奪金，網傳在港亦曾賣斷市。究竟魅力何在？



日本DAISO人氣No.1醃蛋神器

DAISO JAPAN100円店（日本大創百貨12蚊店）舉辦「DAISO商品總選2022」，於去年11月1日到12月28日，一共158,067人投選我最喜愛商品。人氣王「醃蛋神器」（調味蛋機）以壓倒性姿態摘金獲11,198票，原因可能是被媒體廣泛報導及測試，只要用少少調味料約100毫升便能醃4隻雞蛋，加用小壓板令蛋不在盒內翻來覆去，因此廣受用家歡迎。「150張紙巾」進佔亞軍，由於價廉物多，每張210mm x230mm，吸水去污效果佳，終獲9,428票成榜眼。

（圖︰Japaholic | 香港01）

下圖看醃蛋神器操作說明︰

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10強最喜愛商品賽果

頭10名中有8樣產品在廚房裡也用得着，其中有3件商品可用於烹調、切材料。記者覺得第4名的煮意粉膠盒（微波爐用）也非常吸引，愛快手煮、快手食的人應該要擁有一個，此盒說明，僅用15分鐘便可叮出熱騰騰的意大利麵。

按圖看10強最喜愛商品投選賽果︰

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神器只醃蛋不會煮蛋

12蚊店常給顧客源源不絕的驚喜，堪稱工具臥虎藏龍之地，小用具卻有大智慧，為生活締造便利。經常閒逛12蚊店的遊客有否盡見以上10大商品？例如冠軍「醃蛋神器」，當中不乏報導指在香港經常被賣斷市及搶到缺貨，有人更曾在C字頭拍賣網托價出售$20/個、$30/2個。很多人讚賞它只用好少調味汁便輕鬆醃漬4隻溏心蛋；但留意溏心蛋仍需用家自己開爐煮，醃蛋神器只方便醃蛋，減省材料用度，時間卻不減，通常放入雪櫃醃足1天完成，想更入味的多醃幾天。

有街坊報料早前見醃蛋神器充斥Aeon店，$10有交易，還有2個裝，適合不同需要，更與友人各買幾個歸家。然而仔細考慮一下，用碗型的外賣膠盒都可以用少少汁來醃漬蛋，大家想到其他醃蛋慳材料的方法嗎？

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「麻藥溏心蛋絕對會吃上癮！」

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溏心蛋大火烚6分鐘

煮溏心蛋方法先用大頭針刺入雞蛋氣室，在滾水的狀態下慢慢放雞蛋，怕蛋殼裂開，不妨在熱水中加少許鹽及白醋，助凝固蛋白不散開。保持用大火烚6分鐘，隨即撈起放入冰水浸10分鐘。刺針及浸冰水皆為了容易剝蛋殼，白滑無瑕的烚蛋垂手可得。

詳細食譜︰

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資料來源︰日本DAISO