俄烏戰爭︱澤連斯基稱今年取勝　多國追加對俄制裁　豹2坦克抵烏

俄羅斯與烏克蘭戰爭自2022年2月24日爆發，至今持續1年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2023年2月24日發表講話，重申烏必能戰勝，並稱「2023會是取勝之年」。美國、英國、新西蘭等宣告對俄追加新制裁，波蘭則表示已運送首批德製豹2坦克（Leopard 2）到烏克蘭。



澤連斯基向烏軍發表講話稱，他對所有為烏克蘭而戰的人感到驕傲，「我們很強大。我們準備好應對任何事情。我們會打敗所有人。2022年2月24日就是這樣開始，我們生命中最長的一天，我們近代歷史上最艱難的一天。我們很早起床，從那之後就沒睡過。」

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多國宣告追加對俄制裁，包括美國表明會再制裁200名俄羅斯個人及實體、英國宣布對俄羅斯在衝突中使用的所有物品實施出口禁令、新西蘭公布追加制裁87名俄羅斯人等。

波蘭國防部長布瓦什恰克（Mariusz Błaszczak）也在24日表示，該國已把首批德製豹2坦克（Leopard 2）運送到烏克蘭。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）更前往烏克蘭首都基輔，會晤澤連斯基。