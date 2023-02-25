柬埔寨父女確診禽流感　世衛：H5N1病例增引人擔憂

柬埔寨一名11歲女孩感染H5N1禽流感死亡後，已出現愈來愈多人類感染H5N1禽流感的報告。



柬埔寨星期三（2月22日）呈報一名女童死於禽流感，這也是柬埔寨9年來首宗人感染禽流感病例。路透社報道，柬埔寨衞生部對女孩的父親也做了檢測，結果呈陽性，令人擔心該病毒可能會在人與人之間傳播。

世衛全球傳染病防備事務主任布里安德（Sylvie Briand）星期五（24日）說，他們正與柬埔寨就此病例保持密切聯繫，並跟進曾接觸該女孩的人的檢測情況。

在普通情況下，出現人類感染H5N1禽流感實屬罕見，一般是因為感染者與染疫鳥類直接接觸。據報，在這名女孩所在村莊附近的河流中，發現了野鳥的屍體。

布萊恩德指出：「由於H5N1病毒在世界各地的禽類中廣泛傳播，以及包括人類在內的哺乳動物感染病例不斷增加，全球H5N1的傳播情況令人擔憂……但截至目前，要對H5N1禽流感究竟是人傳人，還是暴露在相同環境中傳播下定論還為時過早。」

H5N1是2021年底以來，全球爆發過最嚴重的一波禽流感，已導致數百萬隻家禽被撲殺，大量野生鳥類死亡。世衛組織說，自2003年以來，全球已有450多起人類感染禽流感病例，人類感染H5N1禽流感的死亡率「超過50%」。