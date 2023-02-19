禽流感肆虐日本鬧蛋荒　丸龜製麵牛角燒肉恐將減少供應雞蛋餐點

日本目前面臨禽流感造成的雞蛋與雞肉供應失衡。日本許多餐廳已經暫時停止供應與雞蛋或者與雞肉有關的餐點，有些餐廳暫時無法提供鬆餅。



日媒《共同社》報道，由於禽流感蔓延導致雞蛋供應短缺，許多日本家庭式餐廳和烏冬店，紛紛停止提供雞蛋，部份居酒屋甚至暫停銷售有雞肉的菜餚，影響進一步擴大。

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日本知名連鎖家庭餐廳「Gusto」（ガスト）宣布，自2月16日起停止提供鬆餅和生拌吞拿魚（又稱鮪魚、金槍魚），暫僅保留包括蛋包飯在內也會用到雞蛋的餐點。只是目前日本雞蛋的供貨狀況仍不穩定，暫停提供的菜品可能會繼續增加。

香港人熟悉的烏冬連鎖店「丸龜製麵」，部份店面使用雞蛋的雞蛋蔥花烏冬已售罄。關東地區的「山田烏冬食堂」也從16日起，停止提供迷你雞蛋蓋飯。在雞蛋供貨不穩的情況下，餐廳只能根據實際進貨情況，決定可提供的餐點。

日式燒肉連鎖店「牛角」表示會繼續提供石鍋拌飯、生拌牛肉等餐點，但其他含雞肉或雞蛋的餐點未來提供與否，得等到2月20日開會後決定。

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