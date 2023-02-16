《Emily in Paris》拍攝地爆恐怖碎屍案　屍塊散落巴黎人氣公園

法國巴黎市第19區公園發現一具被斬首女屍，公園園丁最早在樹葉下發現一部份碎屍後，警方又找到被裝在麻布袋中的頭顱，後來確認死者是46歲女子阿西亞（Assia Matoug），於6日被丈夫通報失蹤，遇害原因正在調查中。



事件發生在巴黎市第19區的肖蒙山丘公園（Buttes-Chaumont park），除了是當地民眾喜愛去運動與約會的場所，同時也是許多影片拍攝的熱門景點，其中包含知名影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），近來卻傳出裏面有一具被斬首女屍。

育有3名小孩 老公通報失蹤 屍體被發現時沒腐爛跡象（點圖了解更多）：

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警方表示，第一具碎屍是園丁13日在傾倒垃圾區域發現，是一具只有肩膀到膝蓋的屍體，後來又在情人節當天找到受害者被斬下的頭顱與其他部分屍塊，經過鑑定後總算確認死者身分。

巴黎檢察官辦公室表示，死者是46歲女子阿西亞，來自北非的她，目前居住在聖旦尼市（Seine-Saint-Denis），已婚並育有3名小孩，本月6日被老公通報失蹤，由於屍體被發現時沒有腐爛跡象，有可能是近日才被殺害，案件仍在調查中。

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