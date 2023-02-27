烏克蘭危機一周年，留給世界怎樣的思考？｜專家有話說

2月24日是烏克蘭危機一周年的日子。一年來，各方圍繞這場行動的爭論、政策、行動從未間斷。但令人遺憾的是，無論是部分國家的穿梭外交，還是久拖未決的戰場局勢，都未能讓衝突方真正坐到談判桌的兩端，嚴肅地探討如何停火止戰、實現持久和平。



撰文：孫成昊 清華大學戰略與安全研究中心助理研究員



關於危機爆發的直接原因，各方莫衷一是。然而，西方世界尤其是美國與俄羅斯之間戰略認知的錯位、戰略信任的匱乏是導致危機步步升級的深層原因之一。從這一點看，即使在經濟全球化持續推進、國際機制不斷完善的今天，大國之間的誤判和誤解也極易走向衝突。烏克蘭危機足以讓世界引以為戒，「戰爭與和平」的老問題並沒有就此消失，全球治理等低政治議題上的合作不會必然帶來地緣政治等高政治問題的解決，如何建立起大國間的基本戰略互信仍需各方努力。

具體而言，在北約東擴這一涉及危機的核心問題上，雙方未能在各自認知和關切上形成有效共識，最終導致歐洲大陸出現燃點。美國等多數西方國家認為，北約東擴的動因是政治、歷史和建設性的，不是出於對俄羅斯的仇恨、懼怕，更不是孤立俄羅斯。而俄羅斯則認為，美國並未尊重其在後蘇聯地區擁有的特殊利益和影響力，並將歐洲安全架構延伸到俄羅斯周邊的歐亞空間，擠壓了俄羅斯的戰略空間。

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日向國會發表國情咨文（Reuters）

這種可能引發潛在衝突的矛盾長期存在，為何卻在去年一觸即發？烏克蘭危機升級前，俄羅斯曾分別向美國和北約遞交安全保障提案，但美國和北約予以拒絕，這是不是一次失去的機會？如果美國和北約不是採取斷然拒絕的方式，而是以此為契機與俄羅斯開展務實對話，事態的走向會否有所不同？

歷史無法假設。如果說世界錯失了剪斷危機引信的機會，危機爆發後部分國家的應對從結果看也並未發揮積極作用，反而導致危機長期化和擴大化。危機升級後，在經濟領域，美歐迅速聯手採取一系列行動，推出一系列針對俄羅斯的「毀滅性制裁」，希望以此改變俄羅斯政策、削弱俄羅斯實力，甚至謀求將俄羅斯徹底從國際經濟體系中剝離。在軍事領域，美國頻繁通過軍事部署和調動加強北約東翼防務力量，並加大對烏克蘭的軍援力度，協調歐洲盟友向烏克蘭提供防空導彈系統和主戰坦克等。在意識形態領域，美歐也加大了對俄羅斯的攻擊力度，在國際社會推動對俄羅斯的打壓和孤立，強化「民主對威權」的二元敘事和陣營對抗。

美歐領銜的對俄回應舉措正加劇世界的動盪和分裂，也讓未來通往和平的路線圖更加模糊。第一，美歐等西方世界對俄羅斯的一系列經濟制裁並沒有拖垮俄羅斯，反而讓世界各國對經濟全球化和經濟相互依賴的信任度達到新低點。新冠疫情和烏克蘭危機疊加共振，導致部分國家貿易保護主義抬頭，如美國藉助危機加快推動與經濟全球化背道而馳的供應鏈重塑戰略，日益將經濟相互依賴關係武器化，導致全球經濟發展的碎片化和安全化趨勢明顯上升，一些國家也面臨「選邊站隊」的兩難困局。

第二，美國對烏克蘭乃至歐洲的「重新武裝」將帶來一系列「後遺症」，導致歐洲更難構建具有包容性的地區安全架構。在危機刺激下，北約不僅難以停下「東擴」腳步，還邁向了納入瑞典和芬蘭的「北擴」進程。無論危機以何種方式結束，俄羅斯都將是歐洲搬不走的鄰居，如何建立起能夠確保地區共同安全的架構是歐洲乃至世界都必須嚴肅思考的問題。正如美國學者安妮-瑪麗·斯勞特（Anne-Marie Slaughter）在一篇文章中所寫的，如果不將俄羅斯納入，歐洲不會實現真正的和平。

美國總統拜登2月20日到訪烏克蘭基輔，與總統澤連斯基會面。美國國家安全顧問沙利文表示在事前幾小時知會了俄羅斯。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

第三，美國對烏克蘭危機的敘事延展，尤其是綁定歐洲與亞太、綁定俄羅斯與中國的說法將分裂世界。烏克蘭危機對美國戰略重心東移之下的印太戰略構成嚴峻挑戰，而美國則希望藉此「順勢而為」，通過渲染亞太地區安全風險、打通歐洲和亞太兩大地緣板塊，既能調動未來歐洲轉向亞太的積極性，也能為進一步佈局亞太提供合理性。烏克蘭危機與亞太地區所面臨的安全挑戰有本質不同，但美國的敘事已「初見成效」，其歐洲和亞太盟伴對地區安全形勢的認知正日益與美國趨同，今年慕尼黑安全會議的年度報告就是一個清晰案例。

持續了一年之久的烏克蘭危機在何時結束、以何種方式結束仍是未知數，但如果世界不能從這場危機中汲取應有的教訓，那未來可能還會踏入同樣的泥潭。如同與人打交道一樣，國與國的交往也需要足夠的同理心。各國的合理安全關切都需要得到重視，升級制裁和輸送武器無法熄滅戰火，只會破壞可能的談判氛圍，徹底孤立俄羅斯也可能導致危機朝不可控的方向發展。這場危機沒有所謂的贏家和輸家，儘快回歸談判桌才是各方從泥潭脱身的唯一辦法。