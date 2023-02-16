又有TikTok瘋狂挑戰　女生竟用「胸部夾起枱」　仲有勇士挑戰單車

這是什麼超能力？國外一名女子日前在社群媒體上分享自己「用胸部搬東西」的特殊技能，只見影片中她輕鬆的用胸部夾住桌子，就連旋轉、跳舞都不會掉。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，這名在TikTok上用「胸部搬東西」的女子叫做凱恩娜（Keyona）。她將自己用胸部搬桌子的影片上傳到TikTok，讓網友看到全都笑翻。

從小物到洗衣籃再到13公斤餐枱 點圖看看TikTok「胸部搬東西」的挑戰者們：

+ 20

畫面中可以看見，上圍豐滿的凱恩娜將重達28磅（約12.7公斤）的桌子放在胸部下緣，輕鬆夾住桌子，轉過身來還能隨著音樂跳舞。

原來凱恩娜是在TikTok上看見其他女生用胸部「拿」東西，才會決定加入這項挑戰。一開始是另一名TikTok用戶潔思（Joss）先用單側乳房下緣夾住塑膠保鮮盒，才吸引凱恩娜和其他女性挑戰。

有人用胸部夾住洗衣籃，裡面還裝著滿滿的衣服。另一名網友則直接放大絕，乾脆用胸部「搬家」，她不只夾住一張桌子，桌腳還掛著兩張椅子。

【同場加映】抖音遮臉網紅「你的小夢」靠性感短裙照爆紅 手滑洩真面目惹熱議（點擊放大瀏覽）：

+ 15

不甘示弱的凱恩娜隨後在其他網友的留言刺激下決定「升級挑戰」。她將重45磅的槓鈴直接用胸部夾住夾起，讓網友全都看傻了眼。

有網友留言說自己自願當實驗品被夾，另一名網友則留言說凱恩娜絕對是這系列挑戰的冠軍，還有人則開玩笑地說應該讓這項活動變成奧運的新項目。

【延伸閱讀】惡魔級「不露臉自拍」神技 素顏阿姨秒變性感女神 前後對比令網友嘖嘖稱奇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

宅男客要求風俗娘套進「大胸女角抱枕」 網諷：有錢就是任性

跟300萬擦肩而過 夫妻中了刮刮樂卻無法領獎：悲劇了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】