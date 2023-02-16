又有TikTok瘋狂挑戰 女生竟用「胸部夾起枱」 仲有勇士挑戰單車
撰文：聯合新聞網
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這是什麼超能力？國外一名女子日前在社群媒體上分享自己「用胸部搬東西」的特殊技能，只見影片中她輕鬆的用胸部夾住桌子，就連旋轉、跳舞都不會掉。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，這名在TikTok上用「胸部搬東西」的女子叫做凱恩娜（Keyona）。她將自己用胸部搬桌子的影片上傳到TikTok，讓網友看到全都笑翻。
從小物到洗衣籃再到13公斤餐枱 點圖看看TikTok「胸部搬東西」的挑戰者們：
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畫面中可以看見，上圍豐滿的凱恩娜將重達28磅（約12.7公斤）的桌子放在胸部下緣，輕鬆夾住桌子，轉過身來還能隨著音樂跳舞。
原來凱恩娜是在TikTok上看見其他女生用胸部「拿」東西，才會決定加入這項挑戰。一開始是另一名TikTok用戶潔思（Joss）先用單側乳房下緣夾住塑膠保鮮盒，才吸引凱恩娜和其他女性挑戰。
有人用胸部夾住洗衣籃，裡面還裝著滿滿的衣服。另一名網友則直接放大絕，乾脆用胸部「搬家」，她不只夾住一張桌子，桌腳還掛著兩張椅子。
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不甘示弱的凱恩娜隨後在其他網友的留言刺激下決定「升級挑戰」。她將重45磅的槓鈴直接用胸部夾住夾起，讓網友全都看傻了眼。
有網友留言說自己自願當實驗品被夾，另一名網友則留言說凱恩娜絕對是這系列挑戰的冠軍，還有人則開玩笑地說應該讓這項活動變成奧運的新項目。
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