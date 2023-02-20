TikTok玩命意外 15名小學生參加鎮靜劑挑戰 集體服藥相繼不適送院

許多青少年都熱衷參與TikTok挑戰，以往有不少人因參與危險挑戰而喪命，但仍然不斷有人掀起新的挑戰項目。近日墨西哥有15名小學生集體參加鎮靜劑挑戰（Tranquilizer challenge），之後因不適相繼送院，引起各界關注。



墨西哥瓜納華托（Guanajuato）15名小學五年級及六年級學生，相約參與鎮靜劑挑戰，他們於網上通話並同時服用用於治療及預防癲癇發作的氯硝西泮（Clonazepam / Klonopin），服藥後能清醒最久的人便勝出。

氯硝西泮有倦怠、嗜睡、頭暈及易怒等副作用，嚴重更有機會導致抽筋、呼吸困難、心律不正。這群學生參與了上述挑戰後，先在學校接受治療，其後因不適而相繼送院。

墨西哥早前已有3所學校爆出有學生因接受鎮靜劑挑戰而生意外，一共有8名中學生因濫用藥物而感不適。墨西哥衞生局也就這些意外發布全國警告，呼籲兒童及青少年不要參加及推廣會危害生命的挑戰，更敦促大眾舉報不需要處方就售賣鎮靜劑的商店。

許多青少年都熱衷參與TikTok挑戰，以往有不少人因參與危險挑戰而喪命。（Unsplash）

濫用鎮靜劑或致成癮

據醫管局資料指出，鎮靜劑泛指一些令中樞神經放鬆的藥物，能使人神經迅速放鬆，減低焦慮。醫生有時候處方速效而藥力短的鎮靜劑供病人臨睡前服用助眠，故此部份鎮靜劑可被稱為安眠藥。

濫用鎮靜劑或導致成癮，某些人長期每天服用鎮靜劑，會產生類似其他毒品的成癮現象，使用劑量越用越高，否則就要面對痛苦的脫癮症狀，包括嚴重失眠，焦慮，手震心跳，反胃作悶等。

劑量過高會出現中毒反應

鎮靜劑劑量過高，會出現中毒反應，症狀包括神志迷糊，口齒不清，步履不穩，影響集中和判斷力，增加意外受傷的風險。最嚴重的情況下可能會令身體停止呼吸而死亡。鎮靜劑能壓抑大腦，長期使用下，會令人精神不振，智能減退，工作或學習表現大不如前。對於情緒亦有負面影響，令心情容易鬱結。

15名小學生集體參加鎮靜劑挑戰。（Freepik）

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