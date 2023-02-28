英國歐盟達成《溫莎框架》新協議　本土貨物運往北愛豁免檢查

英國與歐盟2月27日就修改後脫歐時代的的北愛爾蘭貿易安排達成協議，容許貨物從英國本土運往北愛爾蘭時能使用「綠色通道」，豁免檢查；當貨物從英國本土運往愛爾蘭及其他歐盟成員國時則用「紅色通道」，仍需接受檢查及海關管制。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在伯克郡（Berkshire）與盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤，達成這份名為《溫莎框架》（Windsor Framework）的新協議，取代前首相約翰遜任內的《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）。

辛偉誠在會談後表示，這份新協議結束了《北愛爾蘭議定書》所帶來的不確定性，形容是取得決定性突破，不單令英國境內貿易順暢流動，亦維護了北愛人民的主權。馮德萊恩亦同意新協議具歷史性，各自保護了歐盟及英國的市場及利益，讓雙方關係可揭開新一頁。

不過，辛偉誠承認新協議的細節仍需讓各政黨考慮，而英國國會將在適當的時候進行表決。

辛偉誠其後前往下議院匯報新協議。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）稱，新協議可結束與歐盟無休止的爭拗，且符合英國利益，雖然協議並不完美，但強調工黨會支持。前首相文翠珊（Theresa May）亦祝賀辛偉誠政府，並呼籲下議院全體議員，包括保守黨內的疑歐派及北愛民主統一黨支持新協議。