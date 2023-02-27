英國蔬果短缺：餐廳供應無番茄醬白Pizza　官員言論離地遭恥笑

南歐和北非的惡劣天氣致蔬果失收，加上電費高漲令英國和荷蘭溫室種植的農產品供應量減少，英國面臨水果和蔬菜價格飆升以及供應短缺。英媒2月26日稱，有餐廳改為提供無番茄醬的薄餅，即是白Pizza（White pizza）。



英國《觀察家報》26日稱，根據英國意大利廚師聯合會（FIC UK，暫譯）數據，過去一年，一箱番茄的價格由5英鎊（約47港元）上升至20英鎊（約188港元）。一箱罐裝番茄的價格由15英鎊（約141港元）上升至30英鎊（約282港元）。

FIC UK主席奧利韋里（Enzo Oliveri）說一些餐廳已在他們的餐牌上移除以番茄作為原材料的部份，改為向顧客供應無番茄的「白Pizza」，以及白汁意粉。

其他蔬菜亦嚴重短缺，民眾無法購買蔬菜來做沙律。環境、食物及鄉郊事務大臣高翠玲（Thérèse Coffey）建議民眾使用包括大頭菜在內的蔬菜來做沙律。

《華盛頓郵報》26日稱她此言一出，令大頭菜成為被搶購的對象。有網民分享空蕩蕩的超級市場貨架照片。大頭菜亦已被列入缺貨產品清單。

有英國媒體轉發她的影片，引述英國全國農民聯盟（National Farmers Union，暫譯）主席稱，大頭菜現時並不當造。

英國爆出蔬果供應短缺問題之際，英國及歐盟將討論脫歐協議中的《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）的新安排，兩件事都成為網民大肆揶揄的目標。有網民稱，在官員呼籲人們改吃大頭菜之際，英國政府赫然發現已將所有大頭菜送回歐盟。

有人參照2022年英媒打賭前首相卓慧思（Liz Truss）政治生涯會否比一個生菜更短進行直播，將一個大頭菜放在高翠玲的肖像照旁邊。

有人諷刺地說，高翠玲着人吃大頭菜，為什麼英國人還不暴動。

有人將她與卓慧思的合照上載發文，加上設計對白，揶揄她們結局將一樣，雙雙丟了烏紗。