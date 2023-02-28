英歐達成新北愛協議解決「硬邊界」難題　能有效消弭各方疑慮？

英國首相辛偉誠27日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）就新修訂的北愛爾蘭貿易安排達成協議，外界認為該協議有望獲得來自不同黨派的廣泛支持。不過，親英派的北愛民主統一黨（DUP）對新協議仍有質疑。



自英國脫歐後，留在歐盟單一市場和關稅同盟的北愛爾蘭地區與大不列顛島（Great Britain）的貿易邊檢成為問題。去年，英國單方面宣佈修改此前與歐盟達成的《北愛爾蘭協定書》（Northern Ireland Protocol），引發歐盟不滿，最終不得不重新與歐盟就北愛問題進行談判。

議定書旨在對北愛爾蘭和英國大不列顛島（Great Britain）之間的貿易貨品進行檢查，以確保貨物在愛爾蘭陸地邊界的自由流動。

辛偉誠表示，新協議「實現了在整個聯合王國內的順暢貿易，保護了北愛爾蘭在我們聯盟中的地位，並保障了北愛爾蘭人民的主權。」

根據新協議，從英國運往北愛爾蘭的貨物將通過一個新的「綠色通道」，由此進入北愛的產品所需的檢查和文書將被大大減少，而那些有可能被運往歐盟的貨物則走「紅色通道」，正常接受檢查。

新協議不僅賦予北愛爾蘭議會叫停權（Stormont Brake），還仔細規定了英國和歐盟增值稅法在北愛的適用範疇。透過該條款，辛偉誠希望能夠從北愛親英派和保守黨成員獲得更多支持，從而全面修訂北愛爾蘭的脫歐後貿易規則。

圖為英國首相辛偉誠2023年2月27日抵達位於溫莎的市政廳。（Reuters）

北愛民主統一黨質疑仍舊

北愛民主統一黨在聲明中指出，新協議「在一些領域已經取得了重大進展」，但仍然存在一些疑慮。該黨指仍需時間分析協議文本，對調整協議的立場懸而未決。部份保守黨議員稱只有得到DUP的支持後才會支持協議。

北愛爾蘭議會最大的政黨、主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Féin）則對該協議表示歡迎，但也稱仍然需要研究協議細節。

根據此前此前與歐盟達成的《北愛爾蘭協定書》，從大不列顛島運送到北愛爾蘭的貨物須在邊境接受檢查，這卻意味着會在將在兩地間形成「硬邊界」，遭到英國國內聯合主義者的反對。如何使北愛爾蘭保留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，又避免出現「硬邊界」成為與脫歐協議談判的一大難題。