日本溫泉旅館1年只換水2次含菌量爆標　社長道歉認指示員工不換水

日本福岡縣老字號溫泉旅館「二日市溫泉・大丸別莊」被揭嚴重違規，館內溫泉1年僅換水2次，退伍軍人桿菌量含量嚴重超標3700倍。營運公司社長山田真2月28日承認曾指示員工「客人少，不用換水」，又指自己低估退伍軍人桿菌的嚴重性，鞠躬致歉。



山田真28日在福岡市召開記者會，綜合產經新聞、日本放送協會等報道，他道歉稱「因為我膚淺的想法給大家添麻煩了」，又指在事件平靜下來後就會卸任。

他表示自疫情出現後客人銳減，管理變得更鬆散，他承認曾指示員工「客人少，不用換水」。他又指曾以為退伍軍人桿菌不是什麼大細菌，2019年12月左右，他指示員工在盂蘭盆節和正月1年換2次熱水就好，如今他為此道歉。

這間旅館也被批評疏於加氯消毒，山田真回應稱「是因為我不喜歡氯的味道」。

綜合日媒之前在2月24日報道，2022年8月有前往福岡縣筑紫野市「二日市溫泉・大丸別莊」溫泉旅館住宿的旅客患上退伍軍人病，引起政府部門注意及調查，結果發現旅館有設施含退伍軍人症菌量超標兩倍。

大丸別莊之後報告已按程序加以清潔改善，但縣政府在11月再度檢查的時候，才發現情況變本加厲，在其中一個樣本驗出的退伍軍人桿菌量甚至超標3700倍。經進一步調查發現旅館清潔操作嚴重違規：原規定旅館必須最少每週換一次水，卻變成1年才換水兩次，其他清洗工作同樣馬虎，且最少自2019年開始已經開始這樣。

▼旅館2月24日發文道歉▼

大丸別莊自江戶時代1865年起已開始營業，昭和天皇亦曾造訪，是當地頗為有名的溫泉旅館。事件引起業界關注，當地政府正考慮予以處分。

退伍軍人病由退伍軍人桿菌引起，主要病徵為發燒、咳嗽、及胃腸道症狀，但免疫力較低患者可能會出現肺炎、神經損傷，甚至死亡。病菌會出現在受污染的水源，欠缺清潔和消毒的水池、浴缸、大型空調的冷卻塔等。