西班牙驚傳首宗疑似馬爾堡病毒病　衞生部：檢測結果陰性

西班牙華倫西亞（Valencia）出現全國首宗疑似馬爾堡病毒病（Marburg virus disease）個案，病人是34歲男子。西班牙衞生部2月25日證實，病人的馬爾堡病毒檢測結果為陰性。



這名男子曾到訪正爆發馬爾堡病毒病疫情的非洲國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea），他正在醫院接受隔離治療。官員指會在未來數週繼續安排他接受馬爾堡病毒檢測。

3名為這名男子提供治療的醫護人員也要隔離。

赤道幾內亞已出現9個馬爾堡病毒病死亡個案，以及16個疑似個案。赤道幾內亞基埃-恩特姆省（Kie-Ntem）13日有逾200人接受隔離。

在過往馬爾堡病毒病個案中，病人死亡率為24%至88%。此病潛伏期為2至21天，病徵包括高燒、劇烈頭痛、肌肉疼痛、腹瀉、腹痛、抽筋、噁心、嘔吐、嚴重出血。

目前未有經批准用於馬爾堡病毒病的疫苗或抗病毒藥物，支持式治療是主要應付方法，包括經口服或靜脈注射補充水份。

馬爾堡病毒病感染起初源於長期接觸有北非果蝠群棲息的礦山或者洞穴。人與人之間的傳播方式包括直接接觸病人的受損皮膚、血液、分泌物、器官、以及其它體液，或被這些體液污染的表面和物料。在葬禮上直接接觸死者遺體也會造成馬爾堡病毒傳播。