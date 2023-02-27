柬埔寨女童死於禽流感　美國稱屬地方性進化枝　未見人傳人跡象

美國疾病控制和預防中心（CDC）說，在柬埔寨導致兩人感染禽流感病毒H5N1的個案，確定為在柬埔寨流行的禽流感地方性進化枝（endemic clade）。



路透社報道，上週，柬埔寨一名11歲女童感染H5N1後死亡，女童的父親後來也證實感染H5N1。

當局擔憂兩宗病例是由新的H5N1病毒株2.3.4.4b引起的。這種禽流感病毒株於2020年出現，最近幾個月造成了破紀錄數量的野生鳥類和家禽死亡。

但迄今為止的調查表明，柬埔寨兩宗H5N1病例的情況並非如此。

美國CDC上星期六（2月25日）發布一份聲明說，柬埔寨衛生部根據在柬埔寨進行的初步基因測序，將兩宗病例確認為H5進化枝2.3.2.1c。這種病毒株已在柬埔寨的鳥類和家禽中傳播多年，偶爾也發生人感染個案。

柬埔寨國家流感中心主任卡爾松（Erik Karlsson）說：「這是一種較老的禽流感分支，多年來一直在當地傳播，雖然過去曾出現人類感染病例，但尚未發現它會導致人際傳播。不過這並不代表它的威脅不大。」

卡爾森也是柬埔寨巴斯德研究所（Institut Pasteur）病毒學代主管，上週兩宗病例的基因測序由他負責。他強調，必須協調和迅速採取應對措施，以防止進一步傳播並限制接觸任何共同來源。

美國CDC正對柬埔寨兩宗個案來源進行調查以及調查任何新的病例。到目前為止，美國CDC沒有發現人與人之間傳播的跡象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

