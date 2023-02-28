英國麻醉科實習醫生插喉誤插中病人食道　32歲女大量出血亡

英媒2月28日稱，英國沃特福德（Watford）一間醫院的麻醉科實習醫生2020年9月5日為一名32歲女病人插喉時，誤將喉管插入病人食道。這導致病人的口部大量出血，最終心臟驟停及死亡。



《每日鏡報》（Daily Mirror）2月28日稱，患有腎病綜合症（Nephrotic syndrome）的32歲女子柯雷爾（Emma Currell）接受透析治療（洗腎，Dialysis treatment）後，於2020年9月5日出現癲癇症狀。她被送到沃特福德綜合醫院（Watford General Hospital，暫譯）。

醫護人員判斷她須在麻醉狀態下進行電腦掃描，於是安排麻醉科團隊來麻醉她。麻醉科實習醫生賽義德（Sabu Syed）負責將喉管插入柯雷爾的氣管，但她沒發現自己誤將喉管插進柯雷爾的食道中。賽義德當時曾要求職級比她高的醫生慕克吉（Prasun Mukherjee）檢查喉管的位置，但慕克吉正忙於處理其他工作，於是她只能自己檢查。

賽義德表示，柯雷爾舌頭腫脹、口部大量出血。技術員希利（Nicholas Healey）發現儀器偵測不到柯雷爾呼出的二氧化碳，他和賽義德當時擔心喉管的位置不正確。希利向其他醫生提出此事，然後數名醫生為柯雷爾進行前胸聽診。

法醫表示，在一段相當長的時間內，醫護人員沒因儀器偵測不到二氧化碳而採取行動，而在插喉10分鐘後，醫護人員注意到柯雷爾的血壓低。最終柯雷爾心臟驟停，搶救無效身亡。