聖誕驚嚇｜英國診所將佳節賀訊傳成「末期肺癌確診通知」惹恐慌

一間英國診所在耶誕節前夕，向所有病人發送耶誕祝賀簡訊時，誤發成「罹癌通知」。多名病人接到簡訊後情緒崩潰，後來才知道是烏龍一場。



綜合外媒報道，位在英國中部南約克郡唐卡斯特（South Yorkshire）的阿斯柯恩診所（Askern Medical Practice），23日向所有病人發送耶誕祝賀簡訊時，不小心發成通知罹患高侵襲性肺癌的簡訊，且癌症已經轉移，要求病人填寫一份為癌末患者申請福利的表格。

過了約20分鐘後，診所發現錯誤，隨即再發送一封簡訊，告知只是想祝每個人佳節愉快，並致上誠摯的歉意。

《BBC》已向診所尋求評論，目前尚未收到回應，據了解，該診所的病人將近8千人。

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報道指出，這封誤傳的簡訊讓許多病人感到恐慌。一名正在等待檢驗報告的病人指出，她收到簡訊時整個人情緒崩潰，反覆打電話給診所，卻沒有接到回應。後來才被告知是錯誤訊息。

一名女性病人也透露，她的家族成員近日肺部出問題，正在接受檢查，收到該簡訊讓她相當擔心，由於電話打不通，她立刻前往診所後，發現有另外6個人收到相同內容的簡訊。

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