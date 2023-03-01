俄軍莫斯科附近擊落「烏克蘭製造」無人機　現場殘骸影像曝光

俄羅斯多地持續遭無人機襲擊之際，莫斯科州長沃羅比約夫（Andrei Vorobyov）2月28日表示，一架無人機在科洛姆納地區墜落，其目標可能是民用基礎設施。



根據俄羅斯衛星通訊社，沃羅比約夫在Telegram寫道：「關於科洛姆納無人機墜落事件：這發生在古巴斯托沃村附近，目標可能是民用基礎設施。地面沒有人員傷亡或財產損失。俄聯邦安全局和其他相關部門在處理此事，居民安全不受威脅。」

↓無人機墜落在莫斯科州科洛姆納↓

報道引述俄羅斯緊急情況部門代表稱，這架無人機墜落在俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）一個配氣站附近。這個配氣站距離克里姆林宮約80公里。

烏克蘭內政部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）稱，俄媒報道一架不明無人機在莫斯科地區遭擊落，當地距離烏俄邊境500多公里，由於無人機能飛得遠，很快俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）或十分害怕公開露面。

追蹤烏克蘭武器的Ukraine Weapons Tracker稱，這是烏克蘭國產的UJ-22無人機。

除莫斯科州外，俄羅斯國防部28日稱，烏軍無人機還進入包括克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodarskiy Kray）和阿迪格（Adygeya）在內的俄羅斯其他地區。

俄國防部發布消息說：「2月28日凌晨，基輔政權企圖使用無人機攻擊克拉斯諾達爾邊疆區和阿迪格共和國的民用基礎設施目標。俄武裝力量電子戰分隊壓制了無人機。」

消息稱：「兩架無人機失去控制並偏離飛行軌迹。一架無人機在田野墜落，另一架無人機偏離航跡，未對所攻擊的民用基礎設施目標造成損害。」