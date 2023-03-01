希臘火車相撞現場影片曝光　生還者親述「噩夢般10秒」

一列客運火車2月28日在希臘北部滕比河谷（Tempe Valley）附近與一列貨運火車相撞，迄今至少32人死亡，85人受傷。社交媒體流傳影片顯示事發時現場火光紅紅、濃煙直捲半空。生還乘客形容那是「噩夢般的10秒」，也有人說「這就像一場地震」。



事發於2月28日晚至3月1日晨，兩列火車在雅典以北約380公里處迎頭相撞。當地政府表示撞擊猛烈，乘客列車有4卡車卡脫軌，首兩卡「幾乎被完全摧毀」，情況難以形容。

拉里薩市是色薩利大區（Thessaly）首府，也是希臘最大城市之一。色薩利大區首長阿戈拉斯托斯（Konstantinos Agorastos）稱，客運火車從首都雅典（Athens）開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），貨運列車則從塞薩洛尼基開往中部城市拉里薩市（Larissa）。

阿戈拉斯托斯說，兩者在靠近位於拉里薩市的位置相撞，客運列車前4節車廂脫軌，前2節「幾乎完全被摧毀」。

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根據倖存者說法，當時有幾名乘客被拋出火車車窗外，「車廂裏一片恐慌，人們都在尖叫」。

一名乘客回憶事發經過時稱，「我們聽到巨大的爆炸聲，（那是）噩夢般的10秒」，現場煙霧瀰漫、看不清四周，車廂翻滾後所有人倒成一片並開始恐慌，四處都是起火的電纜，火勢又快又急，由於兩側都是火，他們只要一反動身體便會被燒到。