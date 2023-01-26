日本大雪列車停駛最長10小時　若不幸遇上應如何是好？

日本遭遇「十年一遇」的大雪，導致交通大混亂，多架列車停駛近7000人被困車箱，最長達10小時。車廂狹窄加上空氣不流通，導致多人不適送院。事件為何發生？如果真的長時間被困車廂，又應如何是好？



日本於1月24日遭受極端寒流吹襲，從24日晚開始下起大雪。JR東海道及JR西日本的線路最受影響，多達15班列車被迫停駛。車上乘客被迫留在車廂中，由最短的2小時到4小時不等，湖西線有列車停駛了10小時之久。

雖然有2班列車約1400名乘客在風雪較小時成功徒步走回車站，但仍有不少乘客仍迫留在列車上度過夜晚。有列車由於搭乘人數眾多，車廂狹窄加上空氣不流通，有16人因不適需要送院。

圖為1月25日，日本京都車站。因時間太晚，再無其他交工具而被迫只能待在車上的乘客。（Reuters）

JR西日本在1月25日為事件致歉，並指出停駛原因是由於錯誤估計降雪量，未有及時開啟融雪器，導致控制列車運行方向的控制閥遭凍結故障所致。

對於有乘客投訴為何遲遲不讓乘客下車徒步回車站，JR西日本解釋是因為在晚上下雪期間，無法確保所有乘客都能途步到達安全地方。

日本是鐵路大國，雖然在冬天雪地行駕駛列車的經驗豐富，但也僅限於北海道及東北地區，較和暖的西日本及九州地區實為經驗不足。除了錯誤估計降雪量外，未有清晰指引及相關的應對訓練措施也是原因之一。

有專家指責JR西日本未能與地區政府及其他交通機關協調，在發生大型停駛事故時，調動巴士接載受影響乘客。而定時的廣播可以安撫乘客情緒，有專家指出受影響班次的車掌大都忙於處理情況未有時間通知乘客狀況，導致乘客愈來愈鼓譟，大感不安。

如何應對列車停駛？

日本冬季在北海道及東北地區會下雪，有經驗的鐵路公司會有一套流程措施，判斷列車是否運行或停駛。據JR東日本新潟分社表示，指引會要求列車盡量在抵達車站後才停駛讓乘客下車；而若果被迫在途中停駛，亦會確保在能下全下車的情況下，讓乘客盡快離開。一旦需要長時間逗留在車廂，列車公司亦會安排調配食物和飲料，派發給車內乘客。

若列車停駛時已入夜，附近沒有其他交通工具轉駁，列車會開放讓乘客休息過夜。若列車停在車站，乘客也可在月台上休息。

圖為2021年6月，東京池袋車站月台。日本列車都有應對長時間停駛的措施，但大雪下停駛則只有部分區域的路線才較有經驗。（Getty）

若遇上列車長時間停駛應如何是好？危機管理教育研究所代表國崎信江表示，事前準備手機俗稱「尿袋」的後備充電器，讓自己持續與外界聯繫，得悉車外情況或嘗試與身旁的人聊天，都是消除壓力的最好方式。

日本的列車除了山手線外，即使沒有常設廁所的列車，大部分都有設簡易廁所供緊急情況之用；而啫喱狀的飲料可以減少上廁所的需要。