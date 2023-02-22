西班牙花逾21億港元訂31架新火車　1原因無法使用引爆民憤

西班牙鐵路最近出大問題，該國運輸大臣和西班牙國家鐵路公司（Renfe，國鐵）主席雙雙請辭，原因是西班牙運輸部和Renfe之前耗資2.58億歐元（約21.5億港元）為北部兩個地區添購數十輛新火車，結果直到最近才發現，火車太寬，無法進入部份隧道，引爆民怨。



英國《衛報》報道，西班牙運輸部及國鐵Renfe在3年前訂了31架新列車、耗資2.58億歐元，準備淘汰、替換掉阿斯圖里亞斯（Asturias）和坎塔夫里亞（Cantabria）兩地間的窄軌區間車和中程火車，1月卻爆出這些列車因為車體過大，無法通過兩地區間的一些隧道。

坎塔布里亞官員斥整個計劃「一團亂」，阿斯圖里亞官員則對此表示「很憤怒、很失望、很挫折」。

【相關圖輯】Renfe的火車曾於2013年發生導致78死的嚴重出軌意外（點擊放大瀏覽）：

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為了平息外界怒火，西班牙運輸大臣薇拉（Isabel Pardo de Vera）、國鐵Renfe主席塔博阿斯（Isaías Táboas）20日已雙雙請辭。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）宣布，兩地受延誤影響的旅途將不收費，直到新的列車於2026年初開始投入使用為止。

西班牙運輸部長拉克爾桑切斯（Raquel Sánchez）與兩地的官員會面後表示，一發現這件事，他就盡力找出哪裡出錯和解決方法，稱會承認錯誤並承擔責任。

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