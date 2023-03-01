美國召開聽證會要求解釋援助烏克蘭資金　兩黨憂慮軍援沒完沒了

隨着俄烏戰事延長，美國對烏克蘭的支援愈來愈多。國內有共和黨人就美國向烏克蘭提供數百億美元的軍事及其他援助提出了質疑，眾議院召開聽證會要求國防部解釋支金的流向。



儘管援助烏克蘭對抗俄羅斯是兩黨共識，但對是否繼續「無限量」無償援助烏克蘭提出了質疑。有部分擔憂財政及希望美國能避免直接與外國衝突的右翼共和黨人，或反戰的自由派民主黨人可能會成為障礙。

圖為2月28日，美國國會召開聽證會，要求國防部介紹援助烏克蘭資金流向。（Reuters）

國會眾議院在2月28日召開聽證會，邀請了國防部的高官就支援的資金流向及會否繼續援助烏克蘭提出質詢，有共和黨人甚至丟出了烏克蘭有官員挪用資金、丟失武器或涉嫌欺詐的報告。

負責監察國部運作的斯托奇（Robert P. Storch）表示，未有證實有敏感武器被轉用到不當用途的事件發生，又保證美國提供的武器會運用在預定目的上。

美國2022年12月批准了約450億的款項，用於援助烏克蘭，原定資金可一直維持運作至9月，但消耗遠比預想的快。戰事的變化及美國承諾提供更多武器和坦克，都加速了消耗。

有議員質疑國防部還需要援助多少次才足夠，或戰爭要何時才結束。有民主黨議員表示，即使預期會有更高的支出，但也應該有個預算。國防部則指戰事仍在變化，目前還未有一個確切的時間表。

會上也觸及美國可能向烏克蘭提供F-16戰機，國防部表示即使發送F-16戰機也是昂貴的，36架戰機大概是20億至30億美元，這還要少於國防部估計烏克蘭需要50至60架的戰機，且會消耗財政年度援助上的一大部分資金。