英國外相指香港自由遭侵蝕　中國駐英使館提嚴正交涉

英國外相祁湛明（James Cleverly）2月27日在聯合國人權理事會第52屆會議上，指在國安法下，香港表達自由與集會自由遭侵蝕，又有談到新疆議題，中國駐英國大使館3月1日回應指，有關言論罔顧基本事實，已向英方提出嚴正交涉。



中國駐英國使館發言人稱，英方有關言論罔顧基本事實，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

發言人指新疆、香港事務都是中國內政，任何外國無權干涉，聯合國人權高專辦發布的所謂涉疆評估報告是美國及一些西方勢力一手策劃、炮製的，是虛假信息的大雜燴，完全非法、無效。他又指當前新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，包括維吾爾族在內的新疆各族人民安居樂業。

發言人又稱「至於香港問題，我要提醒英方，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》。香港回歸25年來，『一國兩制』實踐取得了舉世公認的成功，香港民眾今天依法享有遠遠超出英國殖民統治時期的更多權利和自由。」

中方並指，人權理事會應是各方就人權問題開展建設性的對話與合作重要平台，英方及其他一些勢力持續在人權理事會搞政治操弄、攻擊抹黑他國，干涉別國內政，這種作法完全不具有建設性，他們的圖謀也絕不可能得逞。

發言人主張「英方要做的，是反躬自省自身在人權問題上存在的大量問題，包括種族歧視、貧富差距、惡性犯罪等，而不是成天對別人指手畫腳。」中方指，敦促英方糾正在人權問題上的錯誤做法，停止雙重標準，停止政治操弄，回到對話合作軌道上來，為國際人權事業發展真正做些實事。