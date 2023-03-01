北半球現大片北極光　英國南部也看到　機師「兜圈」讓乘客觀賞

北半球高緯度地區出現大片北極光，連以往甚少出現北極光的英國南部，當地民眾在2月26日也能觀賞到。英媒28日稱，有航班機師特地令飛機「兜圈」，讓乘客一飽眼福。



英國廣播公司（BBC）28日稱，英國易捷航空公司（EasyJet）一名機師駕駛一班由冰島飛往英國曼徹斯特（Manchester）的航班時看到北極光，機師於是關閉機上所有燈，並令飛機360度兜圈，讓分別坐在機艙兩邊的乘客都能觀賞北極光。

▼易捷航空公司航班乘客在機上拍攝到的北極光照片

報道指，這航班的乘客格羅夫斯（Adam Groves）及未婚妻馬普（Jasmine Mapp）在他們的冰島旅程中無法看到北極光。他們乘搭航班回英國時坐在機艙右側，但北極光在機艙左側的窗前出現。格羅夫斯表示，他們若不是遇到「非常善良」的機師，也無法在這次旅程中看到北極光。

北極光通常只會在靠近北極的高緯度地區北歐國家、以及英國北愛爾蘭（Northern Ireland）和蘇格蘭（Scotland）出現。但英國2月26日出現一個奇景，即遠至位於英格蘭（England）南部的肯特郡（Kent）和康沃爾郡（Cornwall）也能看到北極光。

▼北半球多地出現北極光，請點擊放大觀看：

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強烈的太陽耀斑（Solar flare）可令北極光擴散至緯度較低的地區。中國氣象報2月28日稱，中國國家衛星氣象中心高級工程師唐雲秋指，北半球出現大片北極光，與近期的太陽活動有關係，在2月18日，太陽活動區爆發一次X2.2級大耀斑，這是自2022年4月以來太陽爆發的最強耀斑。

這次太陽活動周期預料在2025年達到高峰，因此在未來數年內，民眾或可更頻繁地看到北極光。