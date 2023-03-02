馬克龍抵達加蓬　展開非洲四國訪問行程

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）星期三（3月1日）展開非洲四國訪問行程。他此行首站到訪加蓬，隨後還將前往安哥拉（Angola）、剛果（布）（Republic of Congo）和剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）訪問。



馬克龍於當地時間星期三晚上抵達加蓬首都利伯維爾（Libreville），與加蓬總統邦戈（Ali Bongo Ondimba）舉行會談。根據行程安排，馬克龍將於星期四（2日）與邦戈一同出席在加蓬舉行的「一個森林」（One Forest）峰會。這是馬克龍訪問加蓬期間的重要活動。

「一個森林」峰會已於星期三揭幕，峰會為期兩天。峰會旨在推動國際社會對熱帶雨林生態價值的認識，助力森林保護。峰會選擇在加蓬舉行具有現實考量，加蓬所在的剛果盆地被認為擁有僅次於亞馬遜地區的世界第二大熱帶雨林。

外界普遍預期，馬克龍將通過峰會進一步闡述保護熱帶雨林的意義，並表明森林在應對氣候變化方面所起的積極作用。法國生態轉型部長貝許（Christophe Bechu）說，保護熱帶雨林對於控制全球暖化等方面「至關重要」。

馬克龍星期五（3日）至星期天（5日）將訪問安哥拉、剛果（布）和剛果民主共和國。除了與這三國的領導人分別會面，馬克龍還將出席在當地舉行的經貿論壇、文化交流等活動。

馬克龍本週早些時候發表演講闡述法國與非洲的關係，表示法國計劃「明顯減少」在非洲的軍事存在。他還說，法國必須幫助促進和非洲的經濟和商業聯繫，並對新一代法國和非洲企業家之間的合作寄予希望。

目前法國與非洲的關係受到輿論關注。法新社的報道稱，馬克龍此訪試圖通過外交驅動力「檢驗法國與非洲之間新型『負責任的關係』」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

