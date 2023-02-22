港府成立跨部門專責小組 監察日本擬把福島核廢水排入大海

政府成立跨部門專責小組，密切跟進日本擬把福島第一核電站用作冷卻核反應堆而產生的廢水，經處理後排放出海洋的計劃；港府同時會加強對日本進口食品，特別是水產食品的監測。



環境及生態局局長謝展寰書面回覆立法會議員林琳提問時，指日本政府前年4月宣布，計劃今年將福島核電站經處理的核廢水排出海洋，引起國際社會和公眾的關注，特區政府已多番向日方表明，在國際社會未有共識前，不應單方面將核廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。

謝展寰指，環境及生態局已與食安中心、漁農自然護理署、香港天文台、衞生署及政府化驗所等相關政府部門成立跨部門專責小組，密切跟進情況。

謝展寰：增加日本水產品檢測比例

食物安全中心由2022年1月至今年1月期間，共抽取約11 700個由日本進口的食物樣本進行輻射檢測，當中約6 600個、約56%來自福島及鄰近四縣，即茨城、栃木、千葉及群馬縣。所有樣本檢測結果符合相關安全標準。

謝展寰指，因應日本的排放核廢水計劃，就進口日本食物檢測方面，食安中心計劃增加檢測量和按風險為本原則，針對特定放射性物質的檢測，特別是增加水產食品檢測比例。政府化驗所與相關政府部門已就加強檢測作出準備，包括訂立不同放射性核元素的檢測方法及訂購所需儀器等，以加強相關的檢測能力和適時提供所需的檢測服務。