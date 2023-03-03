日本防衛大臣：10年內全國建造約130彈藥庫

日本國會自3月1日在參議院預算委員會開始就新年度預算案審議。日本防衛大臣濱田靖一2日在會議上宣布，計劃在未來10年內在全國建造約130個火藥庫，用於儲存彈藥。



濱田稱政府目標是2027財年完成建造約70個，之後才興建其餘的60個，全部最遲在10年內完成。

他談到2022年12月修訂的《國家安全保障戰略》（簡稱國家安保戰略）和《防衛整備計劃》並表示：「我們需確保和維持自衛隊的持續戰鬥能力。為此，我們將提高彈藥的生產能力，並確保安全與產量相匹配的火藥庫。」

日本首相岸田文雄在1日舉行的參議院預算委員會會議，也談及日本自衛隊以往擔任「盾」的角色，將發生轉變。

日本放送協會（NHK）1日引述立憲民主黨議員杉尾秀哉稱，在日美職責分工上，「迄今日本是『盾』、美國是『矛』，但藉由『安保3文書』，這將明顯發生轉變。為與美國共同應對，日本將承擔起迄今未曾當過的『矛』。這樣基本的職責分工不是將改變嗎」？

岸田文雄對此回應：「今後不再完全依賴美國的打擊能力，反擊能力的運用方面也將變成日美合作應對」。他也說「直言不諱地說，反擊能力旨在守護國民生命免受導彈攻擊的『盾』的能力」。

他談及日本擁有破壞他國境內包括導彈基地的反擊能力（對敵基地攻擊能力）。對行使日本反擊能力，他稱絕對不能發生違反國際法的事。

日本2022年12月通過包括國家安保戰略等「安保3文件」，並列明日本擁有「反擊能力。