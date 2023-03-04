日本會不會成為亞洲的「烏克蘭」？

「今日烏克蘭，明日台灣」，是俄烏衝突以來美國不斷拋出久經媒體發酵傳播的論調，意在將中國同俄羅斯類比，認為俄羅斯侵略烏克蘭，中國也會武力收復台灣，中國和俄羅斯一樣是世界安全的威脅和挑戰。

美國的算盤打得很精明，正如美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）在一次公開演講中所講的，美國花幾百億美元就把俄羅斯搞得狼狽不堪，太合算了。因此，美國戰略界有部分人士想在亞洲重演這一遊戲。那麼到底誰會在亞洲扮演牽制中國的類似「烏克蘭」的角色？

台灣會是下一個烏克蘭嗎？中國人民大學國際關係學者金燦榮近日表示美國戰略界有部分人士企圖在亞洲重演俄烏戰爭，因台灣「分量小」，難以撬動中國大陸，所以也在籌謀把日本當成「亞洲的烏克蘭」。

按照金燦榮的理解，台灣不只是美國用來在輿論上攻擊中國的一張牌，更有可能是美國用戰爭來牽制中國的一張牌。而台灣的槓桿作用太小，日本也正在被美國拉下水。

中美關係陷入僵局的當下，中日之間的外交關係並不差。圖為中國駐日本大使孔鉉佑2月24日在東京舉行離任招待會，日本前首相福田康夫、自民黨前幹事長二階俊博等逾800名政商界人士出席。（中國駐日本大使館）

筆者不是很認同這一判斷。烏克蘭和日本不可相提並論。

日本是比烏克蘭聰明得多的國家，也是比烏克蘭有更多選擇的國家。日本是世界第三大經濟體，在應對中國上，日本一度在TPP、CPTPP和印太戰略等方面是發揮引領作用的。日本非常清楚自身的價值，也非常清楚自身的困境和訴求。

美國對日本來說發揮的是軍事保護，市場提供，政治支持的多重角色。日本對美國來說作用也不只是軍事，其在晶片高端製造業等領域都有一席之地。日本和美國討價還價的合作空間遠大於烏克蘭。即便到了萬不得已，日本的選擇也遠大於烏克蘭。以日本的判斷，不會任由美國驅使。日本採取的行動有多少取決於美國對其施加的壓力有多大。這中間有一定的博弈空間。

日本一直在利用美國，而烏克蘭是單純依附於美國。烏克蘭是在美俄之間受雙方的夾板氣，而日本本身就是美國的盟友。中國對於美國武裝日本支持日本有充分的心理預期。中國不會強迫日本選邊進而導致兩國關係惡化。

日本副防衛大臣中山泰秀2021年在台灣一場智庫座談會透過視訊表示，日本和台灣土地最接近的地方僅110公里，萬一在這110公里的台海發生戰爭，「日本也無法置身事外」。（吳逸驊／多維新聞）

日本是二戰戰敗國，沒有軍事交戰權。即便日本極力解除軍事限制，其和中國長期交戰的權力地位都是不對等的。日本首先謀求的是正常的軍事權力，其主動尋求捲入同中國的戰局的主觀意圖較小。

更為重要的是，烏克蘭會受到俄羅斯的攻擊，但中國不是俄羅斯，中日之間的領土糾紛僅限於釣魚島，中日之間引爆兩國矛盾的導火索非常少。中日釣魚島危機在2012年前後經歷過非常兇險的發酵。當時中日之間的實力差距比今天小，日本有更大的底氣和實力向中國發難。但險象環生之下，中日都能夠處理好分歧，今天沒有可能處理不好分歧。僅僅是美國支持加大，不足以成為日本動手的理由。中國很清楚自己的目標並非是日本。

在台海局勢中，日本目前躍躍欲試，不是因為日本想要出手，而是美國對地區局勢的投入和慫恿，決定了日本要有所作為才能交差。日本利用美國需要日本在台海發揮角色的心理，極力謀求解禁軍事，這是日本對美國的拿捏。日本解禁完軍事限制，形成戰力後，是否對華出手，需要進一步審視。不能將日本現在的做法和未來的選擇同日而語。