人大發言人王超：渲染中歐是「制度性對手」 出於冷戰思維

中國十四屆全國人大一次會議大會發言人王超3月4日在新聞發布會上答俄羅斯衛星通訊社提問時表示，渲染中歐是「制度性對手」不符合中歐雙方的根本和長遠利益，也有悖於國際社會的共同期待和歷史潮流。



王超表示，去年以來，中歐關係穩定發展。習近平主席同法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、歐洲理事會主席米歇爾等歐洲領導人頻密互動，達成重要共識。雙方一致同意推動中歐關係健康穩定發展，反對「新冷戰」和陣營對抗，反對經濟「脫鈎」，都主張維護以聯合國為核心的國際體系，致力於維護國際經貿規則和秩序，踐行多邊主義。

他說，中歐歷史文化、發展水平、意識形態存在差異，雙方在一些問題上看法不同，這很正常，應該以建設性的態度保持溝通協商。「中歐之間沒有根本的戰略分歧和衝突，有的是廣泛的共同利益和長期積累的合作基礎」。

王超指出，近年來，一些人渲染中歐是「制度性對手」，鼓譟「中國挑戰」「中國威脅」，從根本上講是出於冷戰思維和意識形態偏見，是為其自身私利服務的，這不符合中歐雙方的根本和長遠利益，也有悖於國際社會的共同期待和歷史潮流。

王超強調，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮，支持歐盟在國際事務中發揮建設性作用。希望歐方同中方一道，堅持相互尊重、互利共贏、對話合作，擴大貿易和雙向投資，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，推動政治解決國際和地區熱點問題，為世界和平與發展作出更大的貢獻。