兩會開幕在即　外媒關注3大看點　彭博社：重振疫後經濟優先要務

全國兩會召開在即，這個二十大後的第一次大型政治會議也備受外國傳媒關注，高層人事任命、黨政機構改革方案與經濟目標成為3大看點，據彭博社（Bloomberg）指，新政府要務是重振疫後經濟，包括穩定房地產市場，防止它在銀行業或地方政府之間引發危機。



這次兩會適逢政府換屆，且是二十大後第一個大型政治會議，也是中國走出疫情後的首個兩會。

綜合彭博社、CNBC等美媒所述，兩會的看點包括高層人事任命，除了習近平勢將連任國家主席及國家軍委主席，彭博社在2月27日的文章也特別談到兩個角色，即新晉總理李強和新晉副總理何立峰，其中總理在傳統上一直是重要經濟角色，負責監督包括中央銀行在內的所有政府部門，何立峰則預計負責經濟政策。

第2個看點更是中國共產黨和國家機構的改革方案，雖然中方未提供多少細節，但外界估計會涉及金融、科技、政府組織等領域。

第3個看點還有中國將發布國民生產總值（GDP）增長、通脹和就業的年度目標。

彭博社文章指，中國新政府的優先事務將是經濟復蘇，尤其是2022年中國受疫情、房地產市場低迷打擊，私營科技企業與教育行業又受監管影響，結果中國國民生產總值（GDP）增長3%，是1970年代以來的第二低水平。目前疫情受控，北京盼望穩定房地產市場，防止它在銀行業或地方政府之間引發危機，另一邊也希望促進國內投資和消費，以應對全球對中國商品需求減弱和美國制裁的問題。

文章稱，長遠而言，中國將想辦法緩減收入不平等問題，提高生產力，以降低人口萎縮影響，同時也加強國家安全，使國家更能自力更生。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤向《環球時報》指，兩會最受關注的項目之一是中國將如何設定經濟增長目標和相關政策，他認為中國會有「更積極的語調」。