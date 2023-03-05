法國梅毒漢遭誤診有腫瘤　陰莖被切怒告醫生索償

一名法國男子將意大利一名泌尿科醫生告上法庭，因後者將他的梅毒誤診為有腫瘤，還動手術將陰莖切除，只餘下兩顆睪丸。



一名30多歲法國男子2018年11月13在托斯卡納區（Tuscany）阿雷佐市（Arezzo）名為Nantes University Hospital的醫院進行陰莖截肢。

法國男子之前到泌尿科求診，被診斷為陰莖長有腫瘤。病人術後康復得相當順利，而被切下的陰莖則被送往檢驗。

病人收到化檢驗報告後氣得七竅生煙；原來他沒長腫瘤，而是感染梅毒，根本沒必要接受手術。

醫生誤診的原因，可能是他得出結論前，都沒所謂的「腫瘤」進行採樣檢驗。

我憎這個沒聽我說話的醫生。他在我身上玩俄羅斯輪盤！ 陰莖被誤切的男病人對法國電台法國電台France Bleu說

病人盛怒下將醫生告上法庭，指控他對他構成嚴重傷害。病人稱現在不止排尿有困難，更失去性能力，要求賠償。此案預計3月9日首次舉行聽證會。

英國《都市報》3日稱病人的代律師最初希望為客戶爭取100萬歐元（約835.8萬港元）的賠償，但當地媒體稱當事人最終獲得賠償金62,000歐元（約51.8萬港元）。

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