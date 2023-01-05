還我小弟！英男被誤診「椰菜花」原來是陰莖癌　只能切掉一半

英國一名45歲的退役軍人，日前洗澡時發現自己的陰莖，包皮周圍長了一圈奇怪的環狀物，甚至還出現傷口，他立馬前往就醫。



結果經過多次診斷和轉診，從最初的椰菜花（性器疣）最終判定是陰莖癌，結果導致小弟弟被切除一半，不料癌細胞還是擴散全身。

他認為若是醫生沒誤診，應該可以及時治療，有機會可以完全康復。

多次被誤診 發現是陰莖癌時已只能切除 癌細胞卻仍是擴散全身（點圖了解更多及瀏覽相關圖片）：

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根據《鏡報》（The Mirror）等外媒報道，這名退役軍人布魯克斯（Gavin Brooks），先前發現自己的陰莖出現一圈環狀物，甚至在陰莖尖端，還出現不知名傷口，他在2021年曾給軍醫檢查，當時被判定是椰菜花，但他認為自己症狀並非如此。

布魯克斯強調，自己和妻子結婚20年，都是單一性伴侶，絕無和其他女性發生過關係。

初次看診完後，布魯克斯的傷口仍未痊癒，於是又到其他醫療院所檢查治療，另名家醫醫生認為他得的是「鵝口瘡」，這是一種由黴菌念珠菌引起的病症，對方只開了藥膏處方簽給他就結束看診。

不過，布魯克斯還是覺得不對勁，又找了另間醫院進行切片檢查，這才發現自己罹患的是陰莖癌。

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醫生認為，這得趕快動手術，否則癌細胞恐蔓延全身。於是醫生切除掉布魯克斯一半的陰莖，並從他大腿取下皮膚移植成新的龜頭，儘管切除掉一半，但癌細胞還是擴散了，目前他正接受第二次化療。

對此，布魯克斯表示，如果早點被診斷出陰莖癌，初期上面長滿凸起的斑塊或白色斑點，在這階段只要透過手術切除癌細胞組織，陰莖仍可完好無損，而不用切掉一半，甚至有機會可以不用化療。

為了喚醒男性朋友們對於陰莖癌的警覺性，他在IG創立粉專頁面，以自身經歷提醒須定時檢查是否有異狀，也讓更多人知道陰莖癌。

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