癌細胞擴散全個陰莖　法男切丁救命未係最慘　醫生：Sorry搞錯咗

法國一名男子罹癌（carcinoma），癌細胞出現在他的陰莖，醫療團隊在盡可能切除癌細胞的同時，盡量減少對陰莖的破壞，然而這項計劃失敗，隨着時間過去，癌細胞擴散至整個陰莖，帶來難以忍受的劇痛，最終只能整根切除。當地法庭裁定，醫院因為發生醫療疏失，要支付6.1萬歐元（約50.8萬港元）賠償金。



綜合《每日星報》、《LADbible》報道，這名現年38歲男子2014年赴南特大學醫院（Nantes University Hospital）就醫，當時才30歲的他被診斷出罹患會攻擊上皮組織的癌症，且癌細胞位置就在他的生殖器陰莖上。

（編按：這位匿名受害人稱：「我憎恨這位醫生不聽我的說話，」他又說：「 他在跟我玩俄羅斯輪盤！」）

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據傳當時醫院泌尿科醫生的目標，是盡可能替他手術切除癌細胞的同時，也盡量減少對陰莖的破壞，然而這項計劃並未成功，癌細胞擴散到整根陰莖，疼痛變得難以忍受。

（編按：病人憶述他當時「痛到癲」，以至他自稱有一次甚至想過自宮。他自稱甚至已備好刀具和必妥碘（Betadine），不過最終被他的妻子阻止了。）

數年過去，癌症病情也跟着惡化，最終他被醫生告知必須把陰莖整根切除，否則就要面臨死亡風險。

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因為當初的醫療團隊並未把他身上所有癌細胞全清除，男子別無選擇只能接受手術，整根陰莖從底部被切除，只留下睪丸。針對這宗醫療糾紛，南特行政法院2022年12月21日裁定，因發生一系列醫療失誤，導致男子陰莖被完全切除，要求醫院支付6.1萬歐元賠償金。

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