香料埋藏波羅的海沉船殘骸500年後重見天日　考古學家：保存完好

考古學家在一艘500多年前在瑞典波羅的海沿岸沉沒的船隻殘骸中，發現了一個保存完好的「香料庫」，包括番紅花、胡椒粒和薑等香料。



路透社報道，沉沒的皇家船隻「Gribshund」為丹麥和挪威國王漢斯（King Hans）所有，自1495年以來一直躺在龍訥比（Ronneby）岸外海底。當時人們認為，它在漢斯國王到瑞典參加政治會議時起火而沉沒。

上個世紀六十年代潛水運動愛好者發現了它，直至近年來才有零星的挖掘工作進行。以前打撈起的都是一些木材等大型物件，而一個由瑞典隆德大學考古學家弗利（Brendan Foley）領導的考古隊，則發現了埋在船淤泥中的香料。

弗利星期四（3月2日）對記者說：「波羅的海很奇特——它含氧量低、溫度低、鹽度低，因此許多有機物在波羅的海保存完好，在世界海洋系統的其他地方則無法保存完好……但找到這樣的香料還是非常了不起的收穫。」

香料本來是高地位的象徵，只有富人才買得起從歐洲以外進口的番紅花或丁香等商品。漢斯國王自然是帶著這些香料到瑞典參加會議。

一直在研究這些發現的隆德大學研究員拉爾森（Mikael Larsson）說：「這是唯一發現番紅花的考古成果，所以它非常獨特。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

