中國商務部：堅決反對美國將36家中企列黑名單　將採必要措施維權

中國商務部新聞發言人12日16日就美國將36家中國實體列入出口管制「實體清單」一事回應稱，中方稱對此堅決反對，將採取必要措施堅決維權。



12月15日，美國商務部發佈公告，將25家中國實體從「未經驗證清單」中移出，同時又將36家中國實體列入美出口管制「實體清單」。

商務部新聞發言人稱，美方將中國25家實體移出「未經驗證清單」，中方對此表示歡迎；另一份公告將36家中國實體列入美出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

發言人稱，近年來，美方無視中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來的事實，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量擴大打擊中國企業和機構，這是典型的市場扭曲和經濟霸凌做法。

發言人指出，美方頻繁將中國企業列入「實體清單」的做法，干擾中美企業間的正常經貿往來合作，違背市場規律，破壞市場規則和國際經貿秩序，影響全球產業鏈供應鏈穩定，損害全球和平發展利益。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

發言人表示，中方希望美方立即停止錯誤做法，回到維護以世界貿易組織為主的多邊貿易體制規則的正確道路上來。同時，針對美方的行為，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法正當權益。