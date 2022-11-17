荷蘭法院認為馬航MH17客機遭俄製導彈擊落

海牙法院判處3名與俄羅斯有關的男子吉爾金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）和哈爾琴科（Leonid Kharchenko，烏克蘭人）犯下擊落MH17客機並殺死機上298人的罪名。



海牙法庭主審法官斯廷豪斯（Hendrik Steenhuis）11月17日在聽證會上宣布此案判決書時稱，法庭認為，MH17航班是被一枚從五一村（Pervomaisk）發射的山毛櫸導彈擊落。

所有被判有罪者看來不會在短期內服刑，因他們仍然在逃。

檢方及疑犯將可提出上訴，限期2週。

海牙法院稱，馬航MH17案其中一名被告、俄羅斯人普拉托夫（Oleg Pulatov）無罪，駁回荷蘭檢察院將其關進監獄的要求。

荷蘭檢察院要求判處這4人終身監禁。

馬航MH17：圖為2022年11月15日鏡頭下馬航MH17空難現場有一個紀念碑，上面刻有「紀念298名死者，內戰的無辜受害者」字樣。紀念碑所有位置，位於名為烏克蘭村莊赫拉博韋（Hrabove）附近，它位於俄控頓涅茨克地區。（AP）

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH17的波音客機2014年7月17日從荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）飛往馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）途中，於烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）上空爆炸墜毀。機上298名乘客及機組人員全部罹難。

俄衛網17日稱俄羅斯副檢察長維尼琴科此前稱，俄方向荷方轉交俄羅斯的雷達數據，還轉交證明擊落波音飛機的山毛櫸導彈屬於烏克蘭，並且導彈是從烏控地區發射的文件，但調查人員無視這資訊。

俄羅斯外交部稱，對俄羅斯參與波音飛機墜毀事件的指控毫無根據並且讓人遺憾，調查存在偏見和片面性。