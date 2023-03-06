美國大選2024｜曾嚴厲批評特朗普　前馬里蘭州長不爭取黨內提名

美國66歲前馬里蘭州（Maryland）州長霍根（Larry Hogan）3月5日表示，將不會爭取2024年共和黨總統候選人提名。霍根是共和黨內批評前總統特朗普（Donald Trump）最嚴厲的人士之一，有分析指出，他的決定反映該黨目前難以擺脫特朗普的影響力。



霍根當日在《紐約時報》（The New York Times）上撰文稱：「我絕對不會為了賣書或為自己謀得內閣職位而去角逐總統。我早就說過，我關心共和黨的未來，更甚於確保我在黨內的將來。那也是我為何不會尋求共和黨總統提名的原因。」

有分析指，霍根的決定反映共和黨內存在一種現象，即儘管黨內許多人都在思考如何擺脫特朗普時代並向前行，但在參與黨內初選的人中，就算只是發聲批評特朗普的做法，恐怕亦欠缺巿場和吸引力。

其他較受矚目的特朗普對手，包括懷俄明州眾議員利茲切尼（Liz Cheney）、伊利諾州眾議員金辛格（Adam Kinzinger）等均暫時未有參選跡象，而這令特朗普迄今仍是黨內初選的早期領軍人物。而除了特朗普之外，目前宣布參加初選的包括前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）、生物技術企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）及密歇根州商人約翰遜（Perry Johnson）。