美國大選2024｜Elon Musk：將支持德桑蒂斯選總統

全球首富，也是Twitter老闆的馬斯克（Elon Musk）說，如果美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）決定在2024年競選美國總統，他將會支持德桑蒂斯。



美媒報道，共和黨籍的德桑蒂斯剛在中期選舉中以近20個百分點的顯著優勢，擊敗民主黨的挑戰者，成功連任佛州州長，並鞏固了他作為共和黨黨內最具潛力的明日之星。

也是共和黨籍的前總統特朗普在中期選舉投票日前夕就宣布，他要再次競選總統，而政治觀察人士認為，德桑蒂斯最有條件和特朗普（Donald Trump）對決。

馬斯克星期五（11月25日）在Twitter上說：「我喜歡的2024年總統候選人，是理性和溫和的中間派。我曾希望拜登政府是如此，但到目前為止，它令我失望。」

有人在Twitter上問馬斯克會不會支持德桑蒂斯2024年競選總統，他回答「會」。

馬斯克說：「必須提醒你們，我是奧巴馬-拜登政府的重要支持者，而在上一次選舉（不情願地）把選票投給了拜登而不是特朗普。」

馬斯克6月期間也說過，他傾向於支持德桑蒂斯競選下一屆總統，還說德桑蒂斯可以輕易擊敗拜登。當時，德桑蒂斯被人問及此事，他開玩笑說：「歡迎非洲裔美國人對我的支持。」

馬斯克是在南非長大的白種人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

