孟加拉羅興亞難民營又火災　暫無傷亡

孟加拉境內一羅興亞難民營地發生大火，目前火勢已受控制，尚不清楚被燒毀的難民住所數量。



路透社報道，孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的11號營地星期天（3月5日）下午發生火災。

科克斯巴扎爾警司伊斯蘭（Rafiqul Islam）說，目前未有損失估計，也沒有接到任何傷亡報告。他指火勢已得到控制，消防、警察和難民救濟部門的高級官員都在現場。

當地警官艾哈邁德（Faruque Ahmed）說，起火原因尚不清楚。

兩人都沒有給出被毀住所數量的估計。

有6個孩子的40歲難民塞利姆烏拉（Selim Ullah）說：「我無法搶救任何東西。一切都被燒成灰燼。許多人的住所都沒了。我不知道我們該怎麼辦。」

他說：「我們在緬甸生活時面臨很多困難……我們的住所被燒毀，現在又再發生這種事。」

超過100萬羅興亞人居住在孟加拉東南部邊境地區。2017年大量羅興亞人為逃避緬甸軍方鎮壓，越境進入孟加拉，大火使一些羅興亞人再次無家可歸。

位於孟加拉科克斯巴扎爾的羅興亞難民營地經常發生火災。2021年3月的一場大火造成至少15個難民死亡，超過一萬個難民住所被毀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

