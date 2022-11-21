羅興亞人道危機五年未除　了解「全球受迫害最嚴重的少數族裔」

「我渴望和平。」在孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）難民營內，身為六子之母的羅興亞人比岡（Tayeba Begum）說道：「如果可以在緬甸平靜地生活、可以受到公平對待、我們的國籍得到承認的話，我們怎會想着過流離失所的生活？然而如果無法保障人身安全和權利、小孩會被捉走和殺害，我們又怎能安心回去？」



2017年8月，緬甸若開邦（Rakhine）內大批羅興亞人被緬甸軍方殺害。根據無國界醫生所記錄的資料，單單在2017年8月25日至9月24日期間，已有超過6,700名羅興亞人被殺，其中包括最少730名五歲以下小童，並迫使超過70萬人逃往鄰國孟加拉。現時，逾90萬名羅興亞難民困居於全球最大型的難民營——孟加拉的科克斯巴扎爾，生活在水深火熱之中，需要完全依靠人道援助。其他逃亡的羅興亞人則於緬甸境內流徙，或身處馬來西亞、泰國、印度等地。

羅興亞婦女比岡與她的孩子正是因為5年前的暴力事件而流亡，滯留在科克斯巴扎爾難民營至今，一直活於恐懼和困窘之中。難民營內的生活條件簡陋擠迫，只有用竹和布搭建而成的臨時居所。比岡和其他難民一樣，依靠食物援助勉強維持生活，亦要擔心孩子能否獲得足夠的糧食和衣物，而兒童更缺乏接受教育的機會。

誰是羅興亞人?

羅興亞人是無國籍的少數民族，當中大部份是信奉伊斯蘭教的穆斯林，在以佛教徒為主的緬甸生活了過百年。過去數十年來，羅興亞人的身分問題在緬甸和鄰近地區衍生出各種人道危機。即使在2017年8月的軍事鎮壓前，若開邦內涉及針對羅興亞人的暴力事件亦從未間斷，種種情況迫使一代代羅興亞人離開家園，冒險循海路或陸路逃往鄰近國家，包括孟加拉及馬來西亞等，以尋求更好的生活。

至於仍身處若開邦的羅興亞人有約60萬（截至2022年8月），但為數共14萬的羅興亞人與同為穆斯林的卡曼人，其實是被關押在當地的難民營。其他不是棲身難民營的羅興亞人，行動自由亦同樣被緬甸政府限制。

聯合國於2013年將羅興亞人評為「全球受迫害最嚴重的少數族裔」，而2017年發生的羅興亞人大規模逃亡至今已有5年，可惜他們的生活環境並未隨年月得到改善，反而繼續陷入困局，前景未明，區內各國均沒有提出長遠的解決方案。

為了讓香港大眾更了解羅興亞人道危機，無國界醫生特意以此作為今年「救援在野」城市定向的主題，參賽者可透過手機應用程式代入不同救援崗位，包括外科醫生、護士、後勤人員及水利衛生專家，虛擬體驗他們在前線提供醫療救援時面對的難題。參賽者可獨自或與最多3名朋友組隊，從60個指定地點策劃出最佳路線，挑戰擴增實境（AR）遊戲等「救援任務」，爭取在限時兩小時內獲取最多分數。

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比賽日期：即日至2022年11月30日

網站：https://oc.msf.hk/