英媒指麥卡錫加州晤蔡英文　美國務院：不清楚她是否來美

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）當地時間3月6日在例行記者會上回應台總統蔡英文被指可能於4月初赴美與和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面的問題。他稱眾議長自行決定與誰會晤和會晤的性質，他不瞭解蔡英文是否有前往美國的確認行程。



英國《金融時報》3月6日援引台行政機構消息人士的話報道稱，麥卡錫與蔡英文計劃4月初在美國加州會面，從而取代麥卡錫訪台，以避免刺激北京。

圖為美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（路透社）

普賴斯對此表示：「首先，我不瞭解蔡英文是否有前往美國的確認行程。我確實不瞭解我們的台灣夥伴已宣布過任何行程，因此需要你向蔡英文辦公室和麥卡錫議長辦公室詢問，瞭解其他細節。」

發言人針對美國務院是否協助此次會晤的查詢，普賴斯稱國會是一個獨立的、平等的政府部門。國會議員——此次是眾議院議長——將自行決定和誰會晤以及希望舉行的會晤性質。現在，當然，在外國政要前往美國的實際行程中，國務院會發揮作用，但他不知道有任何確認的行程，也不知道我們的台灣合作夥伴已經宣布過有任何行程的計劃。

佩洛西訪台：2022年8月3日佩洛西與蔡英文會晤，北京對此強烈譴責，解放軍隨後舉行大規模軍演。（蔡英文IG）

該報引述包括台灣高級官員在內的幾名消息人士稱，台方已經與麥卡錫團隊落實會面安排，並溝通了近期一些涉及北京的情報。蔡英文決定接受邀請，並會在南加州朗根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）發表演說。

麥卡錫去年夏天曾表示，如果他成功出任眾議院議長，將計劃訪問台灣。不過，2022年8月2至3日時任議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，一度引起北京強烈不滿，解放軍隨後舉行大規模軍演。

消息又指，為避免再次刺激北京，麥卡錫將藉今次在加州接見蔡英文，以代替訪台計劃。不過，麥卡錫辦公室對此拒絕發表回應。列根總統基金會和研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）則證實，已邀請蔡英文在列根圖書館發言。