台灣總統蔡英文預定4月出訪中美洲。英國《金融時報》3月6日引述消息人士指,蔡英文在加州期間將與美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會面,從而取代麥卡錫訪台,以避免刺激北京。



報道引述包括台灣高級官員在內的幾名消息人士稱,台方已經與麥卡錫團隊落實會面安排,並溝通了近期一些涉及北京的情報。蔡英文決定接受邀請,並會在南加州朗根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)發表演說。

U.S. House Speaker Kevin McCarthy (R-CA) delivers remarks on the debt ceiling, outside of his office on Capitol Hill in Washington, U.S., February 6, 2023. (REUTERS)