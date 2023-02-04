美眾院外委會主席4月訪台未知麥卡錫是否同行　陳建仁：尊重決定

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前透露擬4月訪問台灣，但眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否同行未定。在台灣，行政院長陳建仁周六（4日）表示，相關行程尊重麥卡錫的決定。而剛結束訪美行程的立法院長游錫堃透露，行程連排13場談話會，期間與美方進行坦率、愉悅及有意義的對話。



麥考爾（右）計劃4月訪台，圖為其與台灣駐美代表蕭美琴合照。（Twitter@House Foreign Affairs Committee Majority）

麥考爾周三（1日）在國會山莊受訪時表明訪台意願，但未具體說明訪台計劃與日期。根據國會議事日程，4月初有兩周復活節休會期，議員可以利用這段時間外訪。

麥考爾又批評前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩洛西或波洛西）去年訪台期間，中共大動作採取軍事行動的舉措，認為這是非常不妥的行為，他又形容相關行為非常不恰當、咄咄逼人、充滿敵意與挑釁。至於麥卡錫是否同行訪台，麥考爾表示尚未最終決定。

1月23日，美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）引述消息人士稱，美國防部正就麥卡錫春季訪台之行作準備。

周三，麥卡錫兩度表示，目前沒有排定的訪台行程，但表明「我不認為中國能命令我要在何時到何處去」。

對此，陳建仁表示，麥卡錫的行程有其自己的安排，相關行程會尊重對方的決定。他又指，麥卡錫對台灣相當友好，美國的國會議員，甚至跟台灣理念相同國家的國會議員，都有其訪問各國的行程，他歡迎理念相同國家的國會議員來台灣訪問。

而就偵察氣球的問題，他稱其確實造成了美國跟加拿大的困擾，認為每一個國家應該尊重各國的領空權，還有各國的主權，不應有所侵犯，這樣才得以增進彼此間的和平、互助、合作。

游錫堃結束訪美行程。（游錫堃Facebook）

另一方面，游錫堃結束訪美行程，凌晨搭機回台。他非常感謝美方熱誠接待，並透露在既定參加國際宗教自由峰會演講、美國國家祈禱早餐會外，於往返台北跟華府的85小時內，扣除搭機等通勤時間39小時，所剩緊湊時間內還安排13場深具意義的見面談話會。

游稱，此行藉由演講讓國際瞭解台灣爭民主、爭自由的艱辛血淚歷程及努力成就，會談間其也就台灣位處民主防線最前線，面臨中國大陸霸權武力威脅的挑戰，如何認清中共極權中國夢，要稱霸全球的野心本質，強調台美更應緊密攜手，並提出台灣提升全民防衛意志、維護和平與安全等共同關切的議題表達多項看法。

他又表示，已就未來台美雙方如何共同合作應對，與美方進行坦率、愉悅及有意義的對話，相信這有助雙方進一步落實更全面性的夥伴關係，互補互利守護自由民主人權與和平穩定的普世價值。