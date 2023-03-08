Netflix紀錄片揭韓國邪教主多宗罪還設唱片行致富　台港業界割席

Netflix揭露韓國邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》熱播，除了香港人葉萱挺身指控的攝理教，另一異端教派「嬰兒花園」也成焦點，教主金己順遭指控壓榨教徒勞力、誘姦男信徒，甚至亂稱男童魔鬼上身致其遭打死。她在韓國也創立新娜拉唱片行致富，如今不少K-POP粉絲怒喊抵制，台灣、香港多間唱片店紛割席。



《以神之名：信仰的背叛》講述韓國多個邪教，其中第5、6集都是圍繞金己順創立的「嬰兒花園」。

金己順本來是韓國「珠賢教會」的信徒，後來教主入獄，她另起爐灶，宣稱自己是「嬰兒神」，1982年更買地起屋建立「嬰兒花園」，讓信徒集體入住營地，然後努力賺錢貢獻教會。

據前教徒在紀錄片所述，金己順倡導教徒「斬斷3條線」，即人性線、物質線與情慾線，指斬斷這些線才能得永生，去天堂。在「嬰兒花園」內，孩子不准叫親人做媽媽，而是叫阿姨。

金己順倡導教徒要斬斷情慾線，但有男信徒指控她誘姦，以「面談」為由邀請年輕男信徒到房間內。

「嬰兒花園」更傳出死亡事件，一名男童1987年在園內死亡，據前教徒指控，金己順亂稱男童魔鬼上身，將其稱為「樂鬼」，並下令把其綁在豬欄內，又與教徒輪流虐打他，最後男童遭打死。另有一名年輕女信徒因得罪金己順，同樣命喪園內。

在死亡事件傳出後，韓國警方90年代曾介入，到嬰兒花園展開拘捕行動，但金己順逃脫，至1996年自首，惟否認殺人、棄屍，由於找不到遇害年輕女信徒的屍首、「樂鬼」的教徒母親又否認兒子遭打死等原因，金己順躲過殺人罪，只因逃稅、貪污等罪被判4年監禁。

至20多年後的今天，男童母親在紀錄片內親述當年說謊，多次後悔稱「我是個壞女人。」

▼《以神之名：信仰的背叛》預告片▼

紀錄片也指出金己順在韓國創立新娜拉唱片行（Synnara Record，又譯新那拉），會大量購入唱片然後賣給鄉下地區的唱片店，至今又會批發到海外，在《以神之名》播出後，不少海外K-POP歌迷發起抵制新娜拉。

在台灣、香港，多間有售賣唱片業務的商店紛紛發文，例如台灣連鎖唱片店「5大唱片」澄清新娜拉不是主要供應商，或香港信和唱片店Sky Music在Instagram發文指「由於Synnara（新娜拉）事件之嚴重性，本店改用WITHMUU進貨」，另一香港商店「破格空間」發文指沒有經新娜拉進貨等。

▼更多台灣、香港商店與新娜拉割席▼