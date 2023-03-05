連同攝理教鄭明析涉性侵方力申女友葉萱　韓8邪教惡行罄竹難書

Netflix講述韓國宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3月3日開始播映，攝理教前信徒、香港藝人方力申女友葉萱（英文名：Maple Yip；韓文名：鄭秀晶）在片中指控攝理教教主鄭明析性侵犯她。除了攝理教，至少8個韓國邪教曾致駭人聽聞的事發生。



● 攝理教

攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫），現年78歲的創辦人兼教主鄭明析1978年開始到首爾傳教。

鄭明析揚言讀過聖經2000次，自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），不斷宣傳「我是神」。他被指控以「愛的教育」或「檢查身體」為幌子性侵女信徒，遭洗腦的受侵犯者還以為得到「上帝的愛」。部份女信徒還會為教主「供應」其他年輕女生，甚至故意尋找他偏愛的身高逾170厘米高挑女性。

他2009年2月被判監10年，在服刑期間也會收到不同女性身穿裙子、比堅尼、或裸體拍攝的照片。在他憑照片「選妃」後，教會會安排他喜歡的女子到監獄探望他。指控他性侵的人來自韓國、澳洲、日本、台灣等地，藝人方力申女友、港人葉萱也是受害者。

▼Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》預告片的截圖：

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● 統一教

統一教源自韓國，後來傳播至包括日本在內的地方。教會為男女信徒進行配對，安排他們與來自不同國家、素不相識的對象結婚，以除去原罪，他們會參加集體結婚儀式。

教會被指在心理上操縱信徒，令他們捐出大量金錢。日本男子山上徹也指控統一教害他母親因捐款而破產，一家人生活悲慘。他認為日本前首相安倍晉三與統一教關係密切，他因此在2022年7月8日在奈良槍殺安倍晉三。

統一教：圖為2020年2月7日，統一教信徒在韓國加平郡參加統一教的集體結婚儀式。（Getty）

● 「救援派」

「救援派」其中一個派別是基督教福音浸禮會，教主是俞炳彥。「救援派」被指極度扭曲基督教教義，他們宣揚世界末日即將來臨，不過只要信徒獲得一次神的救贖，之後不管犯下多大的罪，都不需懺悔。教會也被指進行「活人獻祭」。

俞炳彥是客輪世越號船主，世越號2014年4月16日在海上翻覆，最少299人死亡。這次意外被外界猜測為「救援派」的「活人獻祭」。時任總統朴槿惠在哀悼死者時，說出包括「我們要知道，孩子的犧牲創造大韓民國重生機會」、「銘記孩子高貴的犧牲」在內的說話，令人質疑她是「救援派」信徒。

世越號事件引起韓國社會的反政府情緒，及後揭發時任總統朴槿惠（右）容許親信崔順實（左）干政，兩人被控多項罪名，前者被判囚25年，後者則判囚20年。（Reuters）

● 白白教

白白教是韓國較早期的邪教，流行於1920至1930年。當時韓國正處日本殖民時代，白白教第一代教主「全廷雲」自稱是天神下凡，擁有長生不老的能力，他聲稱能帶領民眾擺脫痛苦，抵達極樂世界「白白樂土」。

全廷雲利用當時社會民心不安的氛圍來欺騙信徒，要求他們交出畢生積蓄和房產。他身邊每天都有約70名信女服侍，他甚至還要求信眾貢獻美女與他發生性關係。

一名信徒的兒子得知全廷雲看上妹妹，他為了不讓妹妹的清譽受損，才主動向警方舉報自己的父親以及白白教。警方調查下，在一棟大宅發現超過40具女屍，遺體被發現時都是全身赤裸、面目猙獰。警方最後未能拘捕全廷雲，卻在1937年發現第二代教主「全海龍」被野獸啃食後陳屍在草叢中。

● 五大洋集團

五大洋集團也是Netflix紀錄片其中一組影片的主角。它的教主是朴順子。她1947年時曾因罕見疾病差點病逝，最後竟奇蹟地自動痊癒，自此她便認為自己得到上天救贖、背負啟發大家的天命，於是創立五大洋集團。

她為完全控制信徒的思想，便將他們的家人全部集中在公司附近。她不斷對他們「洗腦」，還執行嚴格教條，如不准夫妻同房、信徒每個月僅有2次集體外出的機會。

警方後來因朴順子的高額借款而注意到她。他們1987年在工廠的天花板夾層發現朴順子的以及31名信徒的屍體，相信這些信眾是與她一起輕生。夾層內有很多寫有怪異字句的紙條，包括「只要你閉嘴就好」、「4小時前開始已經走了5個人了」。

五大洋集團教主朴順子（박순자）被指促信徒們借高利貸，用那些錢做生意。此外還涉嫌對信徒進行洗腦，如逃脫則會毆打，以及殺害有異心者。（Netflix紀錄片截圖）

● Y教會

Y教會是一間位處韓國安山市的小教會，他們多年來以光鮮亮麗的教會生活，哄騙父母將小孩送進教會。Y教會聲稱只要將小孩送入教會宿舍，即使他們不用上學，也能在教會接受名師的指導，最後成為功成名就的人生勝利組。

教會的吳牧師在過去20年內，不斷以「洗脫淫穢罪」為由，要求未成年信徒與其發生性關係，其中最小的受害者甚至只有8歲。吳牧師的妻子要求信徒將屎尿塗抹於臉上、還會命令教友不准上廁所直到失禁，這一切在她眼中不過是茶餘飯後的娛樂。Y教會的惡行於2020年在受害者的指控下被爆出。

韓國新天地教會宣布捐出120億韓圜（約8000萬港元）助大邱抗疫，卻遭慈善組織拒收；教會及教主李萬熙的巨額身家因此引起外界關注。（Reuters）

● 新天地教會

新天地教會本質上仍秉持基督教信念，相信有耶穌和聖經存在，但他們心中的救世主是創辦新天地教的教主李萬熙。李萬熙制訂極其嚴格的教條，有信徒拋家棄子、將一生貢獻給他。教會內有特殊階級制度，信徒想升級的話就須經過層層考試，如果最終無法成功通過，就無法獲得永生。

教會中有一個特殊節日，信徒每年3月14日會集會，期間禁止如廁，因此所有人當天都會包尿片出席。

教會活動在2020年2月導致新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情擴散，當時韓國大量新增確診個案與新天地教會有關。有教徒在2020年1月曾到訪爆發疫情的中國湖北省武漢市。

韓國達米宣教會。（翻攝自SBS 뉴스 YouTube）

● 達米宣教會

達米宣教會約於1988年由李長林創立，曾擴張至日本、中國、美國。教會最重要的教條就是「世界末日論」，他們相信自1992年起世界會展開一場為期7年的世界末日，直到1999年世界被摧毀殆盡才會停止。當世界末日開始時，耶穌10月28日會將選中的信徒浮上天空「攜舉」至天堂，其他人則會留在地上承受巨大苦痛、最後死去。

很多信徒認為自己升天後也無法帶走任何財產，便將這些錢財全數貢獻於教會。有學生不顧家人阻止離家出走，不分日夜地與其他信徒唱聖歌，迎接世界末日來臨。到1992年10月28日午夜，世界末日沒發生，很多信徒因為無法接受自己被騙，於是選擇輕生。

▼《以神之名：信仰的背叛》預告片▼